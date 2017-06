Das Emirat Katar ist überraschend von seinen Nachbarn isoliert worden. In einer offenbar gemeinsam geplanten Aktion brachen Bahrain, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und auch Ägypten alle diplomatischen Beziehungen zu Katar ab. Wie der Sender Al-Arabiya berichtete, erklärten die unmittelbaren Nachbarn des Emirats zudem alle Grenzen für geschlossen und forderten im Ausland lebende Bürger Katars auf, ihre Länder in spätestens 14 Tagen zu verlassen. Grund für diese Maßnahme sei die "anhaltende Unterstützung des Terrorismus im Jemen und in Syrien" durch den Golfstaat.



Die VAE und Ägypten gaben ihre jeweiligen Erklärungen lediglich wenige Minuten nacheinander über staatliche Nachrichtenagenturen bekannt. Kurz zuvor hatten das Außenministerium von Bahrain und die saudi-arabische Nachrichtenagentur entsprechende Informationen herausgegeben.



Hintergrund ist möglicherweise der eskalierende Streit der Nachbarländer mit dem an Erdgas reichen Kleinststaat. Das bahrainische Außenministerium teilte mit, innerhalb der kommenden 48 Stunden müssten alle Diplomaten Katars das Land verlassen. Das Königreich begründete seinen Schritt mit Katars Unterstützung von bewaffneten Terroristen in Bahrein. Fast zeitgleich kündigte Saudi-Arabien an, alle katarischen Truppen von seinen Einheiten im Krieg im Jemen abzuziehen.

Auch Deutschland hatte Katar in der Vergangenheit vorgeworfen, die IS-Miliz zu unterstützen. Zudem hatten die Taliban 2012 angekündigt, eine Auslandsvertretung in dem Golfstaat zu errichten.