Die diplomatische Krise am Persischen Golf verschärft sich weiter. Saudi-Arabien und drei weitere arabische Staaten haben 59 Personen und zwölf Organisationen mit angeblichen Verbindungen zum Rivalen Katar auf eine Terrorliste gesetzt. Sie alle würden von dem Golf-Emirat finanziert oder seien dort ansässig und hätten Kontakte zu Terroristen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der vier Länder, die in der Nacht zum Freitag verbreitet wurde. Zu den Unterzeichnern gehören neben Saudi-Arabien auch Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain.

Für die betroffenen Personen und Organisationen bedeutet der Eintrag auf der Terrorliste vor allem Kontensperren und erschwerte Auslandsgeschäfte. Die vier Staaten begründeten den Schritt mit ihrer "Entschlossenheit, den Terrorismus zu bekämpfen, seine Finanzierungsquellen auszutrocknen und extremistische Ideologien zu bekämpfen". Verwiesen wurde auch auf "anhaltende Verstöße der Behörden in Doha gegen die von ihnen unterzeichneten Verpflichtungen und Abkommen".

Zudem sind der in Katar ansässige Nachrichtensender Al Jazeera und das katarische Staatsfernsehen nach eigenen Angaben zum Ziel massiver Hackerangriffe geworden. Am späten Donnerstagabend waren die Website und die digitalen Plattformen von Al Jazeera "systematischen und andauernden Hackingversuchen" ausgesetzt, wie die Mediengruppe mitteilte. Das Staatsfernsehen deaktivierte seine Website zeitweise "aus Sicherheitsgründen" und verkündete, die Behörden würden den Vorfall untersuchen. Mitarbeiter von Al Jazeera gaben nach einigen Stunden wieder Entwarnung. Die Hintergründe des Angriffs waren zunächst unklar.

Unterdessen hat Ägypten Ermittlungen des UN-Sicherheitsrats gegen Katar verlangt. Doha habe "bis zu eine Milliarde Dollar" Lösegeld an eine mit der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) verbündete Terrorgruppe bezahlt, die im Irak Mitglieder der katarischen Königsfamilie entführt habe, sagte Ägyptens Vizebotschafter bei den Vereinten Nationen, Ihab Mustafa. Er nannte keine weiteren Einzelheiten und verwies auf Medienberichte. "Sollte sich das bestätigen, wäre dies eine eindeutige Unterstützung von Terrorismus", sagte Mustafa.

Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und der Jemen hatten am Montag alle Beziehungen zu Katar abgebrochen. Die nationalen Fluggesellschaften stoppten den Luftverkehr. Zudem schlossen die Nachbarländer die Grenzen. Die Staaten werfen Katar vor, Terroristen zu unterstützen. Nach Darstellung Katars war die staatliche Nachrichtenagentur gehackt worden, um mit einer Falschmeldung von Ende Mai die Beziehungen zwischen den Golfstaaten zu belasten.