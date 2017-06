Die Bürger im Kosovo haben am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Einer Nachwahlbefragung des Senders Klan Kosovo TV zufolge lag ein Bündnis von Parteien albanischstämmiger ehemaliger Rebellenkommandeure mit 40 Prozent in Führung. An zweiter Stelle folgten die Nationalisten der Bewegung für Selbstbestimmung mit 30 Prozent, an dritter Stelle lag ein Bündnis unter Führung des früheren Ministerpräsidenten Isa Mustafa mit 27 Prozent.

Um die 120 Sitze des kosovarischen Parlaments bewarben sich Kandidaten von 19 Parteien, fünf Koalitionen und zwei Bürgerinitiativen. Sie alle versprachen Wirtschaftswachstum und größere Reisefreiheit für die Menschen im Land. 20 Parlamentssitze sind für Serben und andere Minderheiten reserviert.

Die Wahlbeteiligung lag bei 41,4 Prozent. Zum Auftakt des Wahltages hatten Präsident Hashim Thaçi und die Leiterin der Wahlkommission, Valdete Daka, die Bürger dazu aufgerufen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. "Ich lade alle Bürger ein, an der Wahl teilzunehmen und für ihre Zukunft zu stimmen", sagte Thaçi. Daka mahnte, die Bürger sollten zeigen, dass das Kosovo eine Demokratie sei.

Die ehemalige serbische Provinz Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Inzwischen haben 114 Staaten das Land als Staat anerkannt, nicht aber die Nachbarn in Belgrad. Kosovaren müssen für Reisen in die Länder des Schengen-Abkommens ein Visum beantragen, unter anderem weil der Grenzverlauf zu Montenegro nicht geklärt ist. Ein entsprechendes Abkommen mit dem Nachbarland wurde zwar 2015 unterzeichnet, ist aber ebenso wenig umgesetzt worden wie Autonomiezusagen an die Serben im Land. Die letzte Regierung zerbrach am Streit um diese Fragen; nach einem Misstrauensvotum der Abgeordneten hatte Thaçi die Neuwahl des Parlaments angesetzt.

Ein weiteres Konfliktfeld ist die Verfolgung mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Unabhängigkeitskrieg gegen Serbien 1998 und 1999. Auch der Kandidat und frühere Ministerpräsident Ramush Haradinaj wurde vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal angeklagt. Der Kosovo-Albaner wurde zweimal freigesprochen. Serbien betrachtet ihn jedoch weiter als Kriegsverbrecher.

Überschattet wurde die Wahl von einem neuen Sondertribunal in Den Haag für die Untersuchung weiterer mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Verantworten müssen sich dieses Mal möglicherweise auch Präsident Thaçi und der scheidende Parlamentspräsident Kadri Veseli.

Versprechen auf einen politischen Neuanfang

Bei der Wahl war Haradinaj Spitzenkandidat dreier Parteien von ehemaligen Rebellenkommandeuren. Seine Koalition lag laut Nachwahlbefragung in Führung, er könnte also erneut Regierungschef werden. Seine Koalition versprach einen politischen Neuanfang und visafreies Reisen in den Schengenraum binnen 90 Tagen.

Die auf Rang zwei liegenden Nationalisten sind im Ausland vor allem durch ihr aggressives Verhalten im Parlament bekannt geworden, wo sie unter anderem Tränengas versprühten, um Abstimmungen über das Grenzabkommen zu verhindern. Sie kritisieren, der Vertrag bedeute den Verlust von 80 Quadratkilometern Land für das Kosovo – eine Behauptung, der die Regierung und internationale Experten widersprechen. Spitzenkandidat Albin Kurti will die Korruption bekämpfen, frühere Beamte ins Gefängnis werfen, die Gespräche mit Serbien abbrechen und einen engeren Anschluss an das Nachbarland Albanien suchen.

Drei eher pazifistisch eingestellte Parteien hatten den ehemaligen Finanzminister Avdullah Hoti zum Spitzenkandidaten nominiert. Der Wirtschaftsprofessor hat einen britischen Doktortitel und verweist darauf, die Korruption bekämpft und die Zoll- und Finanzverwaltung an EU-Standards angepasst zu haben. Das Bündnis, das unter anderem vom früheren Regierungschef Mustafa unterstützt wurde, lag laut Nachwahlbefragung auf Rang drei.

Die Wahl wurde von örtlichen und internationalen Beobachtern überwacht. Polizei und Staatsanwaltschaft meldeten bis zum Abend lediglich kleinere Zwischenfälle.