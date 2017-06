China hat dem schwer krebskranken chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo und seiner Frau die Ausreise zur medizinischen Behandlung im Ausland verweigert. "Sie haben beantragt, ins Ausland gehen zu dürfen, aber es wurde nicht genehmigt", sagte sein Anwalt Shang Baojun.



Die Behörden begründeten die Entscheidung offiziell mit Lius Gesundheitszustand. Ein Vertreter des chinesischen Justizministeriums habe den Botschaftern Deutschlands und der USA sowie dem EU-Delegierten am Donnerstag bei einem Treffen mitgeteilt, der 61-Jährige sei in einem schlechten Zustand und könne "nicht transportiert" werden, berichtete der Anwalt. Ob die Angaben stimmen, konnte nicht überprüft werden.

Liu war 2009 wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Wegen seiner Erkrankung war ihm eine "Bewährung aus medizinischen Gründen" gewährt worden, er wurde kürzlich vom Gefängnis ins Krankenhaus verlegt. Allerdings wurde er nicht freigelassen, sondern muss seine Haftzeit weiter absitzen und wird auch in der Klinik der Medizinischen Universität in Shenyang streng bewacht.

Nach Angaben von Liuis Anwalt ist eine Ausreise zur Behandlung unter den Bedingungen der zugesagten Bewährung durchaus möglich. Es gebe "Präzedenzfälle", sagte Shang, obwohl das Gesetz in der Regel keine Ausreise erlaubt, wenn Straftäter ihre Strafe noch nicht abgesessen oder auch "gegen die nationale Sicherheit und Interessen verstoßen" haben.

Berichten zufolge bemühen sich deutsche und amerikanische Diplomaten, Zugang zu Liu Xiaobo im Krankenhaus in der nordostchinesischen Stadt Shenyang zu bekommen. Das Schicksal des Friedensnobelpreisträgers könnte auch eine Rolle beim Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nächste Woche in Berlin spielen. Vor dem G20-Gipfel in Hamburg empfängt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den chinesischen Präsidenten in der Hauptstadt.

Liu hatte es früher immer abgelehnt, ins Ausland abgeschoben zu werden. In einem erst jetzt bekannt gewordenen Brief vom April – und damit vor der Krebsdiagnose – schilderte seine in ihrer Pekinger Wohnung unter Hausarrest stehende Frau Liu Xia allerdings, dass er seine Meinung geändert habe. Auch die Dichterin, Malerin und Fotografin musste schon mehrfach wegen Herzproblemen und Depressionen ärztlich behandelt werden.