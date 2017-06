Der chinesische Friedensnobelpreisträger und Dissident Liu Xiaobo ist aus der Haft entlassen worden. Bei Liu sei im Mai eine Leberkrebserkrankung im späten Stadium festgestellt worden, kurz darauf sei er aus medizinischen Gründen freigekommen, sagte sein Anwalt Mo Shaoping.

Der 61-Jährige werde nun in einem Krankenhaus in Shenyang in der nordöstlichen Provinz Liaoning behandelt. Er habe "keine besonderen Pläne", fügte der Anwalt hinzu.

Der Bürgerrechtler war 2009 wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Liu ist Mitautor der im Internet verbreiteten Charta 08 für demokratische Reformen in China. Im Dezember 2014 schaffte Liu es, eine Nachricht aus dem Gefängnis schmuggeln zu lassen, in der er die internationale Gemeinschaft aufgefordert hatte, sich stärker um die weniger bekannten Verfolgten in seiner Heimat zu kümmern.

Er erhielt 2010 den Friedensnobelpreis. Entgegennehmen konnte er die Auszeichnung nicht, bei der Übergabezeremonie blieb sein Stuhl leer. Seine Frau, die Künstlerin Liu Xia, steht faktisch unter Hausarrest in Peking und musste schon mehrfach wegen Herzproblemen und Depressionen ärztlich behandelt werden.