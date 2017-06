Zwei Tage nach dem schweren Terrorangriff in London hat die Polizei weitere Verdächtige festgenommen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen sollen. Antiterrorbeamte stürmten zwei Wohnungen im Osten Londons und nahmen dort mehrere Personen fest.

Eine der Wohnungen lag im Stadtteil Barking. Dort und im benachbarten Viertel Newham sind Polizisten bereits in den Stunden nach der Tat in vier Wohnungen eingedrungen und haben zwölf Menschen festgesetzt: sieben Frauen und fünf Männer im Alter zwischen 19 und 60 Jahren. Die Identität der drei mutmaßlichen Täter sei den Behörden nun bekannt, hieß es am Montag. Sie werde aber aus ermittlungstechnischen Gründen noch nicht preisgegeben. Bei einem der Angreifer soll ein irischer Personalausweis gefunden worden sein. Er soll eine Zeit lang in Irland gelebt haben.

Dass sich die Razzien auf Barking konzentrieren, legt nahe, dass die Angreifer dort gelebt haben und ihr soziales Umfeld dort hatten. Die Gegend ist als Problemviertel bekannt. In einer Umfrage vor zwei Jahren, in der es um Aspekte der Lebensqualität wie Sicherheit, Instandhaltung und Nachbarschaftlichkeit ging, landete der Londoner Bezirk Barking and Dagenham auf dem letzten Platz. Eine kurz zuvor veröffentlichte Studie hatte Dagenham als britische Hochburg für Einbrüche ausgewiesen.

Die Probleme in Londons Osten sind gewachsen

Abseits der weltberühmten Touristenattraktionen, der Parks, Einkaufsstraßen und der gehobenen Viertel im Westen der Stadt gibt es ein London, das den meisten Besuchern verborgen bleibt. Den oftmals heruntergekommenen Stadtteilen im Osten des Stadt sieht man ihre Armut an. Anstatt großer Supermärkte finden sich dort nur kleine Lebensmittelläden, dazu Geschäfte, die billige Telefonate ins Ausland verkaufen, und viele Wettbüros. Die Kriminalitätsrate ist in diesen Vierteln hoch, Gewaltverbrechen geschehen täglich. Eine deutsche Ärztin, die in einer Klinik im nahe gelegenen Leytenstone arbeitet, berichtet von Männern, die bereits mit Anfang 20 sämtliche Zähne verloren haben. Immer wieder treffe sie auch auf Patienten, die erzählten, sie seien noch nie im Zentrum von London gewesen. Dabei dauert eine Fahrt mit der Tube von dort ins Bankenviertel in der City of London gerade einmal 15 Minuten.

In den 1920er und 30er-Jahren ist die Bevölkerung von Barking and Dagenham dramatisch gewachsen. Die Behörden siedelten Zehntausende Menschen aus den Slums im East End in ein neues, rund zehn Quadratkilometer großes Areal mit Sozialwohnungen um. Mitte des 20. Jahrhunderts kamen zahlreiche Einwanderer aus Südasien hinzu. Die meisten von ihnen waren einfache Arbeiter, die sich wegen der niedrigen Mieten in Barking einquartierten. Als ab den 1970er-Jahren und später in der Thatcher-Ära die Industrieproduktion einbrach, wurden viele dieser Menschen arbeitslos. Die sozialen Probleme im Osten Londons nahmen zu.

Die gravierenden Kürzungen der Sozialausgaben seit dem Wahlsieg der Tories 2010 haben die Missstände weiter verschärft. Im Bezirk Barking and Dagenham herrscht heute die höchste Arbeitslosenrate in London. Rund ein Drittel der Berufstätigen sind Geringverdiener, mehr als ein Drittel der Kinder hier lebt in Armut. Als die Kinderrechtsorganisation Save The Children, die sich eigentlich um das Wohlergehen von Kindern in Entwicklungsländern kümmert, wegen der wachsenden Kinderarmut 2012 ihre erste Kampagne in Großbritannien startete, konzentrierte sie sich auf diesen Teil von London.