Russland will nach dem Abschuss eines syrischen Kampfjets die Zusammenarbeit mit den USA in Syrien beenden. Auch sollen Kampfflugzeuge der US-geführten Koalition im syrischen Luftraum westlich des Euphrats künftig als Ziel behandelt werden. Wo die russische Luftwaffe in Syrien operiere, werde sie jedes fliegende Objekt künftig als Ziel betrachten, meldeten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Das schließt Flugzeuge der US-geführten Koalition in Syrien ein.



Die russische Regierung stoppte auch alle Absprachen mit den USA, die bislang Zwischenfälle im syrischen Luftraum verhindern sollten. Begründet wurde dieser Schritt damit, dass die USA diese Kommunikationskanäle vor dem Abschuss des syrischen Flugzeuges nicht genutzt hätten. Daher beende man ab sofort die Sicherheitszusammenarbeit. Der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow verurteilte den Abschuss als "Akt der Aggression".

Das US-Militär hatte am Sonntag erstmals ein Kampfflugzeug der syrischen Luftwaffe abgeschossen. Ein F-18 Super Hornet habe in einem Akt der "kollektiven Selbstverteidigung" für einen Verbündeten gehandelt und einen Jagdbomber des Typs SU-22 der syrischen Regierung getroffen, teilte das Pentagon mit. Grund dafür sei ein Angriff auf die Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) gewesen, auf die Bomben abgeworfen worden seien. Der Abschuss sei in der Nähe der umkämpften Stadt Tabka erfolgt.



Zeit Online Karten AFP/Getty Wer kämpft in Syrien? Wer kämpft in Syrien? Zerrissenes Land Mehr als 400.000 Menschen sind in Syrien getötet worden, seit der Konflikt im Frühjahr 2011 als friedlicher Protest gegen die Regierung begann. Das Assad-Regime reagierte mit Gewalt, seine Gegner griffen zu den Waffen – heute herrscht Bürgerkrieg. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Die kurdisch geführten SDF sind mit der internationalen Koalition verbündet, die von den USA geführt wird und in Syrien und dem Irak gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" kämpft. Die Regierung in Moskau ist ein enger Unterstützer des Assad-Regimes. Die russische Luftwaffe ist auf Bitten der syrischen Regierung in dem Land. Die USA und andere Staaten setzen ihr Militär dort auf eigenen Entschluss ein.



In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär im Südosten Syriens mehrmals dem Assad-Regime nahestenden Milizen angegriffen. Das Pentagon begründete das damit, dass diese eine Gefahr für US-Soldaten und verbündete Kämpfer dargestellt hätten. Alle drei Vorfälle ereigneten sich nahe Al Tanf, wo rund 150 US-Soldaten oppositionelle Kräfte im Kampf gegen den IS ausbilden.



Neue Friedensgespräche im Juli

Russland warnte die USA, die territoriale Integrität Syriens zu respektieren. Bereits im April hatte die Regierung in Moskau die Sicherheitsvereinbarung mit den USA ausgesetzt. Damals reagierte Russland auf einen Raketenangriff der USA, der auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt gezielt hatte. Trotz dieser Ankündigung wurde jedoch weiter über die sogenannte Sicherheitshotline kommuniziert.

Die steigenden Spannungen zwischen den USA und Russland könnten auch Einfluss die für den 10. Juli angesetzten Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana haben. Zu diesen werde auch der UN-Sondergesandte Staffan De Mistura erwartet, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Tass.