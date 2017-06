Die irakische Regierung sieht den "Islamischen Staat" nach der Rückeroberung der Großen Moschee von Mossul am Ende. "Wir sehen das Ende des fingierten Daesch-Staates, die Befreiung von Mossul beweist das", twitterte Ministerpräsident Haidar al-Abadi. Daesch ist die arabische Bezeichnung für den IS.



Irakische Spezialkräfte hatten zuvor die Große Moschee und die umliegenden Straßen unter ihre Kontrolle gebracht. Einige von ihnen haben auch die Moschee betreten. Dies galt als besonders gefährlich. Die Armee hatte angenommen, IS-Kämpfer könnten Sprengstoff in dem Gebäude deponiert haben.



Mossul

Der IS hatte vergangene Woche das berühmte schiefe Minarett der Moschee gesprengt – offenbar, um zu verhindern, dass die irakische Armee ihre Flagge darauf hissen kann. Dies wurde von der irakischen Armee bereits als Eingeständnis der Niederlage gewertet.



Ein Militärsprecher sagte nun, dass der "erfundene Staat zusammengebrochen" sei. Noch hat die irakische Armee aber die Stadt nicht vollständig unter ihrer Kontrolle. In Teilen der Altstadt Mossuls befinden sich noch Kämpfer des IS. Auch kontrollieren die Extremisten noch einige Gebiete im Umland der Stadt sowie in anderen Regionen des Iraks. Ministerpräsident Al-Abadi twitterte: "Wir werden Daesch weiter bekämpfen, bis der Letzte von ihnen getötet oder zur Rechenschaft gezogen wurde."



Die Terrormiliz hatte vor drei Jahren in einer Audiobotschaft die Errichtung eines "islamischen Kalifats" in Syrien und im Irak verkündet. Einige Tage später zeigte sich IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi, der "Kalif", bei einer Freitagspredigt in der Großen Moschee erstmals öffentlich. Die Moschee hat deshalb hohe Symbolkraft.



Die Rückeroberung von Mossul begann vor acht Monaten. Tausende Zivilisten wurden seither getötet. Rund 900.000 Menschen, etwa die Hälfte der ursprünglichen Bevölkerung, ist vor den Kämpfen geflohen. Die verbliebenen Menschen sehen sich Hunger und Tod ausgesetzt. Kämpfer des IS verstecken sich unter der Zivilbevölkerung und missbrauchen Einwohner als menschliche Schutzschilde.