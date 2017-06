Man erwartete ein Dementi, stattdessen kam die Bestätigung. Ja, erklärten Sprecher der US-geführten Koalition gegen den "Islamischen Staat" (IS), man habe in der Tat Sprengköpfe mit weißem Phosphor in Mossul eingesetzt. Also jenen Kampfstoff, der sich bei Berührung mit Sauerstoff in eine dicke weiße Wolke verwandelt – und sich bei Hautkontakt bis auf die Knochen durchfrisst. Aber nicht als Waffe, so die Koalitionssprecher, sondern um Zivilisten zu ermöglichen, im Schutz eben jener Wolken vor dem IS aus der Stadt zu fliehen.



Das ist möglich, denn genau dafür wird Phosphor von Militärs am häufigsten eingesetzt: als Sichtschutz vor dem Feind. Aber niemand weiß, ob und wie viele Zivilisten bei dieser Aktion zu Tode gekommen sind. Human Rights Watch und Amnesty International warnen eindringlich vor dem Einsatz der völkerrechtlich nicht geächteten Phosphorwaffen in dicht besiedelten Gebieten.



Raketen mit phosphorhaltigen Sprengköpfen wurden in den vergangenen Tagen auch auf das vom IS gehaltene syrische Rakka eingesetzt – und vergangenes Jahr mutmaßlich von der saudischen Luftwaffe im Kampf gegen Huthi-Rebellen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa.

Hinter den jüngsten Warnungen von Menschenrechtsorganisationen vor dem Einsatz von Brandbomben steckt ein viel größeres Problem: die Rückkehr des Krieges in die Städte. Mossul, Falludscha, Rakka, Aleppo, Homs, Sanaa, Taizz, Donezk – diese Namen symbolisierten früher Urbanität, Wirtschaftsmacht, Handelsknotenpunkte und kulturelle Schätze. Heute bezeichnen sie Schlachtfelder und Orte, an denen die Prinzipien des humanitären Völkerrechts zunehmend aufgeweicht oder gleich mit Füßen getreten werden. Giftgas auf Hospitäler, Artilleriebeschuss auf dicht besiedelte Gebiete, Fassbomben auf Märkte, Geiselnahme der Bevölkerung als menschliche Schutzschilder, Verminung ihrer Häuser, Belagerungen.

Krieg war aus den Metropolen nie ganz verschwunden

Die Verursacher oder Täter sind staatliche Armeen, ethnische oder konfessionelle Milizen, Rebellengruppen, Terrororganisationen. Die Opfer: immer wieder und immer häufiger Zivilisten. Gut siebzig Jahre nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs, so konstatiert das Internationale Rote Kreuz (IKRK) in einem Bericht mit dem Titel I Saw My City Die, sind 50 Millionen Menschen von den Folgen urbaner Konflikte betroffen.

Nun war der Krieg aus den Metropolen nie ganz verschwunden wie Beirut, Sarajevo oder Grosny in den achtziger und neunziger Jahren zeigten. Doch zwei Faktoren sind neu: die rasante Urbanisierung und die Verschränkung des war on terror mit Aufständen, Bürger- und Stellvertreterkriegen sowie Interventionen ausländischer Mächte. Die Ressourcen und die Infrastruktur von Städten sind dabei von zentraler Bedeutung. Was eben nicht heißt, dass Konfliktparteien alles daran setzen, sie zu erhalten. In Ost-Aleppo oder Homs zerstörte das syrische Regime systematisch die zivile Infrastruktur der Opposition – und damit auch die der Rebellen.

Wie einst Putin in Grosny hat Assad die Strategie "urbanisiert", mit der die USA in Vietnam einst den Vietcong oder die Sowjetunion in Afghanistan die Mudschaheddin zu besiegen versuchten: indem sie die Umgebung zerstörten, in der sie sich bewegten. Damals brannten Wälder und Dörfer, nun brannten und brennen Hospitäler, Kraftwerke oder Fabriken.



In Sanaa und Taizz, einst ökonomische und akademische Zentren des Jemen, zeigen sich die dramatischen Folgen eines rücksichtslosen Luft- und Bodenkrieges zwischen einer saudisch geführten Koalition auf der einen sowie Milizen der Huthis und des ehemaligen Machthabers Ali Abdullah Salih auf der anderen Seite. Durch eine saudische Blockade, aber auch durch Luftschläge und Artillerie – letzteres von beiden Seiten – ist die medizinische Infrastruktur in den Städten des Landes weitgehend zerstört. Es droht eine Hungerkatastrophe, während sich gleichzeitig eine Choleraepidemie rasant ausbreitet.