Die größte Bedrohung des globalen Friedens ist Nordkorea, sagte vor kurzem Amerikas Verteidigungsminister James Mattis. Damit liegt er richtig, obwohl andere Akteure wie beispielsweise Saudi-Arabien in ihrem Konflikt mit Katar/Iran auch nicht gerade umsichtig mit dem Weltfrieden umgehen. Aber abgesehen von den Präferenzen seines Dienstherren Donald Trump, der die Saudis nicht zu den globalen Bösewichten zählt, hatte Mattis möglicherweise auch von einer alarmierenden Expertise gehört, die gerade publik geworden ist.

In dieser nimmt Jeffrey Lewis vom East Asia Nonproliferation Program in Monterey (USA), einer der renommiertesten Atomwaffenexperten weltweit, Stellung zum Raketenprogramm Nordkoreas. Danach verfügt das Land mit weitgehender Sicherheit bereits über einen kompakten Atomsprengkopf, der auch auf eine Langstreckenrakete passen würde. Mit den fünf seit 2006 vorgenommenen Atomtests müsste Nordkorea jetzt auf einem Wissensstand sein, einen solchen Sprengkopf herzustellen. Das zumindest ergebe der Vergleich mit Atomprogrammen anderer Staaten.

Die wesentliche Frage, schreibt Lewis in dem Beitrag in der Zeitschrift Foreign Affairs, sei jetzt, dass die Gefechtsköpfe die Vibrationen und extremen Temperaturen auf einer Interkontinentalrakete überstehen. Wichtig sei zudem die Entwicklung jenes Teils der Rakete, der den Gefechtskopf vor der extremen Hitze schützt, die entsteht, wenn die Rakete wieder in die Erdatmosphäre eintritt.



Nordkorea testet Raketen so oft wie nie zuvor

Lewis warnt davor, die Techniker aus Nordkorea zu unterschätzen. Auch die Entwicklung von Atomsprengköpfen in China habe man im Westen der sechziger Jahre nicht ernst genommen, bis Peking die Welt mit dem erfolgreichen Abschuss einer Atomrakete von seinen Kenntnissen überzeugte. Er geht deshalb davon aus, dass die Nordkoreaner bald erstmals eine Langstreckenrakete testen werden, die auch einen Atomsprengkopf tragen könnte. Interkontinentalraketen haben eine Reichweite von mehr als 5.500 Kilometern. Wenn die Kim-Diktatur Nordkoreas solch einen Raketentyp erfolgreich entwickelt, kann ihr Militär auch das Festland der USA bedrohen.

Raketensysteme Theoretische Reichweiten nordkoreanischer Raketensysteme, geschätzt und hochgerechnet © ZEIT ONLINE

Eine einsatzfähige Langstreckenrakete werden die nordkoreanischen Techniker frühestens 2020 und erst nach mindestens 20 Testflügen entwickelt haben, schätzt Michael Elleman vom International Institute for Strategic Studies. Nordkorea hat in letzter Zeit so viele Raketen getestet wie nie zuvor. Auch wenn manche misslangen, bringt jeder Test die Techniker von Diktator Kim Jong Un ein Stück weiter. Elleman geht davon aus, dass die nordkoreanische Mittelstreckenrakete Hwasong-12 für Pjöngjang der entscheidende Entwicklungsschritt auf dem Weg zur Interkontinentalrakete ist.

Wegen des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms hatte die US-Regierung mit der südkoreanischen Regierung die Installation des Raketenabwehrsystems THAAD verabredet. Der neue Premier Südkoreas, Moon Jae In, hat das Programm allerdings vorläufig gestoppt. Angeblich, weil ihn sein Verteidigungsministerium nicht ausreichend darüber informiert habe. Gerätselt wird, ob Moon das Abwehrprogramm auf Druck Chinas nicht mehr will. Die Regierung in Peking behauptet, das militärische Gleichgewicht in der Region würde sich zu Gunsten der USA verschieben, denn der THAAD-Radar ermögliche das Ausspionieren chinesischer Militäranlagen.