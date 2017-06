Parlamentswahl in Frankreich Nachwahlbefragungen deuten auf klaren Sieg für Macron hin

Die französische Ausgabe von Buzzfeed hat vor wenigen Tagen eine Recherche über die persönlichen Facebook-Seiten von rund 100 Kandidaten des Front National veröffentlicht. In öffentlichen Postings bezeichnen einige der Kandidaten Schwule als krank, schwadronieren von einer „jüdischen Lobby“ und veröffentlichen Karikaturen von schwarzen Menschen mit übergroßen rosafarbenen Lippen, die sich mit der Sozialhilfe vergnügen und Handtaschen klauen.

Passiert ist seitdem nichts – alle betroffenen Kandidatinnen und Kandidaten stehen heute weiterhin zur Wahl. Parteichefin Marine Le Pen tat, was sie immer tut, wenn es Kritik an ihrer Partei gibt: Sie beschuldigt die Medien, eine Kampagne gegen sie und ihre Leute zu führen. Marine Le Pen selbst tritt in ihrem traditionellen Wahlkreis Hénin-Beaumont an, in dem ein FN-Bürgermeister regiert. Sie wird höchstwahrscheinlich in die Stichwahl gegen einen Macron-Kandidaten kommen.