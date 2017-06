Willkommen im Liveblog zur Stichwahl der französischen Parlamentswahlen. Der mittlerweile vierten Wahl in Frankreich innerhalb von zwei Monaten. Das Wahlsystem verlangt das so. Erst der Präsident, dann das Parlament. In je zwei Runden.





Der Wahlbeteiligung tut das erfahrungsgemäß nicht sonderlich gut. Sie ist auch heute wieder niedrig. Der 17-Uhr-Wert von 35,3 Prozent ist nochmal fünf Prozent niedriger als in der ersten Runde vor einer Woche, elf Prozent weniger als vor fünf Jahren. Es ist der niedrigste Wert seit Gründung der fünften Republik.





Ein zweiter Grund für die schlechte Wahlbeteiligung ist ein weiterer Superlativ: Emmanuel Macrons junge Partei La République en Marche hat heute die Aussicht auf die größte Anzahl an Sitzen im französischen Parlament seit Gründung ebenjener fünften Republik. Und das ist schon seit Wochen klar. Motivationsfördernd ist das nicht. Weder für die Opposition – die keine Chance mehr hat –, noch für die vermutlich sieggreichen Macronisten.





Wenn die Umfragen stimmen – und in Frankreich war das bisher meist der Fall – wird Frankreich ein nahezu oppositionsloses Parlament bekommen. Eines, in dem nur die bürgerlich-rechten Republikaner eine hörbare Gegenstimme haben. Eines, in dem weder der Front National noch die Linken von France Insoumise auch nur annähernd so repräsentiert sind, wie die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl das nahegelegt hätten. Auch wieder eine Konsequenz des Mehrheitswahlrechts. Aber dazu später mehr.





Erstmal einen kleinen Ausblick: Die meisten Wahllokale schließen um 19 Uhr, in den Städten um 20 Uhr. Wenige Minuten später werden die ersten Prognosen auf Basis von Nachwahlbefragungen veröffentlicht. Erfahrungsgemäß liegen die sehr nah am Endergebnis.