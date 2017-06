Ermutigt von schwachen Umfragewerten für die oppositionelle Labour-Partei hatte Theresa May im April vorgezogene Neuwahlen angekündigt. Doch damit hat sich die konservative Premierministerin verzockt: Die Wähler straften die Tories am Donnerstag ab, May verlor ihre Regierungsmehrheit. Labour dagegen verbesserte sich deutlich.

Nach Auszählung fast aller 650 Wahlkreise kommen die Konservativen auf 318 Sitze, das sind 12 weniger als bisher. Labour verfügt demnach künftig über 261 Sitze, bislang waren es 228. Für eine eigene Mehrheit benötigt man mindestens 326 Abgeordnete im Unterhaus.

Erfolgreich waren die Linken vor allem in den Küstenwahlkreisen von Wales sowie im Nordwesten Englands. Die besten Ergebnisse mit Werten um 85 Prozent holte Labour in Liverpooler Wahlkreisen. Auch in Birmingham votierten mehr als 80 Prozent der Wähler für Labour. Solch hohe Zustimmungswerte konnten die Tories nirgendwo erzielen. Ihre Bestwerte liegen bei rund 70 Prozent in eher ländlichen Gebieten östlich von Sheffield. Die Verteilung in den Wahlkreisen zeigen die beiden folgenden Karten.

Zu den Verlierern der Wahlen zählt die EU-feindliche Partei Ukip, die komplett leer ausging – nach dem desaströsen Ergebnis trat Ukip-Chef Paul Nuttall zurück. Die Partei, die sich stets für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union starkgemacht hatte, verlor einen Großteil ihrer Wähler. Bei der letzten Wahl im Mai 2015 kam Ukip noch auf 12,6 Prozent und hatte anschließend ein Mandat im Unterhaus, jetzt stimmten nur noch zwei Prozent für die Partei.

Kräftige Einbußen verzeichnete auch die Schottische Nationalpartei der Regierungschefin Nicola Sturgeon. Bisher verfügte die SNP über 54 der 59 möglichen schottischen Sitze, jetzt erhielt die Partei nach der Auszählung nur noch 34 Mandate, wie die folgende Übersicht zeigt. Labour gelang es, den Konservativen 27 Wahlkreise abzunehmen. Umgekehrt verlor Labour nur fünf an die Tories. Auffällig ist die Wählerverteilung nach Altersgruppen. Die Wähler über 55 entschieden sich mehrheitlich für die Tories, während die unter 35-Jährigen deutlich für Labour votierten. Bei den 35- bis 54-Jährigen liegen beide großen Parteien gleichauf. Bei der Wahlentscheidung spielten die jüngsten Terroranschläge und die Sicherheitsdebatte sowie der Austritt aus der EU allerdings gar keine so große Rolle, wie eine von Sky gemeldete Umfrage ergab. Dort wurden als Beweggründe die Gesundheitspolitik und wirtschaftliche Gründe viel häufiger genannt. Ein weiteres interessantes Wahlergebnis: Erstmals seit über 100 Jahren werden im Londoner Parlament keine irischen Nationalisten sitzen. Die nordirische Social Democratic & Labour Party (moderat nationalistisch), die bisher mit drei Abgeordneten in Westminster vertreten war, hat alle ihre Sitze verloren. Die republikanische Sinn Féin gewann zwar sieben Sitze, doch sie schickt traditionell keine Abgeordneten nach London. Großbritannien-Wahl - Freude und Erleichterung bei Labour-Anhängern Das gute Abschneiden der Labour Party sorgt bei deren Anhängern für Zuversicht. Stimmen aus einem Pub und von einer Wahlparty. © Foto: AFP-TV Seitennavigation Startseite

