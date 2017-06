Eigentlich sollte dieser Kommentar von Brexit-Britain handeln. Die Sätze vom großen Sieg der Theresa May, vom Verschwinden der liberalen Elite waren schon vorgeschrieben, da platzte die Realität in die politischen Szenarien hinein. Die Tories sind ihre Mehrheit los, nur mit Unterstützung der erzkonservativen nordirischen DUP können sie sich ganz knapp in eine Regierung retten. Labour-Chef Jeremy Corbyn, vorher als sozialistischer Opa verspottet, hat hingegen alle Erwartungen weit übertroffen. Er hält sich bereit, Mays wackelige Koalition mit einer "progressiven Allianz" aus Linken, Liberaldemokraten, Schottischen Nationalisten und Grünen abzulösen.

Anfangs war manch einer davon ausgegangen, dass May nach dieser Wahl mit einer nordkoreanischen Mehrheit über Großbritannien herrschen könnte. Nun erinnern die politischen Verhältnisse eher an Dänemark. Ein Schock.

Nach der Parlamentswahl von 2015 und dem EU-Referendum 2016 ist es das dritte Mal, dass die Briten ganz anders wählen als gedacht. Sie haben gezeigt, dass sie kein folgsames, einfach zu berechnendes Volk sind, sondern eine widersprüchliche, schillernde Nation, deren Schwingungen schwer zu erahnen sind. Auch wenn einem beim Gedanken an die politische Instabilität das Herz in die Hose rutschen kann, birgt dieser Schock auch viele gute Nachrichten: Nein, sie wollen kein nationalistisches Brexit-Britain mit einem Einparteiensystem sein!

Sie wollen etwas anderes sein. Aber was?

Mit Wahlergebnissen ist es wie mit Kaffeesatzleserei: Hinterher beugen sich viele kluge Menschen darüber und wissen ganz genau, welche Botschaft sich unter den vielen Zahlen und Informationen versteckt. War das jetzt ein Votum gegen May und ihr roboterhaftes Auftreten? Ihren harten Brexit? Ihre Pflegereform? Haben sich die jungen Wähler gerächt? Entspricht Corbyns Old-School-Sozialismus dem Zeitgeist? Oder haben ihn die Medien einfach immer schlechter dargestellt, als er ist?

Ganz ehrlich: Keine Ahnung. Vielleicht gibt es nicht die eine Wahrheit, sondern viele neue Erkenntnisse und Irrtümer.

Blickt man auf den Wahlkampf zurück, fällt einem eine Sache auf: Anfangs kam er im Gewand abstrakter Brexit-Diskussionen und Theresa Mays Phrasen daher. Doch im Laufe der Zeit bekam er eine existenzielle Wucht. Die Angriffe von Manchester und London haben die Menschen aufgeschreckt und an die Errungenschaften der liberalen, multikulturellen Gesellschaft erinnert. Der störrische sozialistische Underdog Jeremy Corbyn scheint sie in diesem Moment mehr bewegt zu haben als Theresa May, die mit jedem Wahlkampfauftritt und jedem U-Turn immer unauthentischer wurde. Fast könnte sie einem nun leidtun – nicht nur Großbritannien, sondern der ganze Kontinent lacht jetzt über ihr "verzocktes Spiel".