Das philippinische Militär hat im Kampf um die von Islamisten belagerte Stadt Marawi Verluste zu verzeichnen. 13 Soldaten wurden am Freitag in Gefechten getötet, wie die Armee mitteilte. So viele Regierungssoldaten sind seit Beginn der Kämpfe noch nie an einem einzigen Tag gestorben. Außerdem wurden nach Militärangaben 40 weitere Soldaten verwundet.



Seit dem 23. Mai wird Marawi von den Rebellen belagert, die der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) die Treue geschworen haben, aber unabhängig von den Kämpfern in Syrien und im Irak organisiert sind. Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte verhängte daraufhin das Kriegsrecht über die Region. Die Regierung geht mit Panzern und Artillerie gegen die Rebellen vor, um eine Eroberung der Stadt zu verhindern.

Bis heute halten die Islamisten einige Stadtteile unter ihrer Kontrolle. 500 bis 1.000 Einwohner sollen in diesen Gebieten gefangen sein und teilweise als menschliche Schutzschilde missbraucht werden. Vielen fehlt der Zugang zu fließendem Wasser, Elektrizität und Essen.



Die Regierung will die Rebellen bis Montag aus Marawi vertrieben haben, dann wird auf den Philippinen der Unabhängigkeitstag gefeiert. Noch etwa 200 Rebellen sollen sich in der Stadt aufhalten. Das philippinische Militär teilte mit, man mache Fortschritte, gehe aber vorsichtig vor. Man wolle keine Moscheen zerstören, in denen sich einige Rebellen verschanzt hätten.

USA helfen mit Spezialtruppen

Die Regierung erhält unter anderem Hilfe aus den USA. Deren Streitkräfte böten technische Unterstützung, seien aber nicht mit Bodentruppen involviert, teilte das philippinische Militär mit. Einem Bericht der New York Times zufolge meldeten lokale Medien, dass über Marawi ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug gesichtet worden sei. Eine Sprecherin der US-Botschaft in der philippinischen Hauptstadt Manila sagte, dass US-Spezialkräfte auf Bitten der Regierung bei der Befreiung von Marawi helfen würden.



Seit Beginn der Kämpfe starben nach Armeeangaben 20 Zivilisten, mehr als hundert Rebellen und 58 Regierungssoldaten. Darin sind die aktuellen Todesopfer auf Seiten der Regierung eingerechnet. Viele der etwa 200.000 Einwohner Marawis sind auf der Flucht.



Muslimische Aufständische kämpfen seit vier Jahrzehnten gegen die Regierung des mehrheitlich katholischen Landes. Mehr als 120.000 Menschen wurden bei diesen Konflikten bereits getötet. Auf der im Süden der Philippinen gelegenen Insel Mindanao, auf der Marawi liegt, verüben Mitglieder islamistischer Gruppen in ihrem Kampf für Unabhängigkeit regelmäßig Anschläge. In Marawi ist der Großteil der Einwohner muslimisch.