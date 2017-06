Kemal Kılıçdaroğlu läuft und läuft. Seit dem 15. Juni legt er täglich bis zu 20 Kilometer zurück, in der Hand trägt er meist ein Schild mit dem Wort Adalet, was Gerechtigkeit bedeutet. Der Chef der kemalistischen Oppositionspartei CHP führt den Marsch der Gerechtigkeit von Ankara in die mehr als 400 Kilometer entfernte Metropole Istanbul. Wie einst Gandhi in Indien, schrieben türkische Medien über Kılıçdaroğlus Protestgang, dessen Auslöser die Verurteilung seines Parteikollegen Enis Berberoğlu ist.



Kritik einstecken muss die CHP derzeit aber nicht nur von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan, der den Parteichef wegen des Marsches bereits gewarnt hat, dass er sich nicht wundern bräuchte, wenn sich die Staatsanwaltschaft bei ihm melde. Auch Mithat Sancar, Abgeordneter der prokurdischen HDP, kritisiert die säkulare Mitte-links-Partei – dabei bildeten die beiden Parteien beim Referendum zu Erdoğans Verfassungsänderung gemeinsam das "Nein"-Lager. "Der Protest der CHP kommt spät. Zudem sind sie für die Verhaftung ihres Parteikollegen mitverantwortlich. Berberoğlu ist ein Opfer seiner eigenen Partei", sagt er. Den Protestmarsch findet Sancar aber wichtig: "Besser jetzt als nie."



Der verurteilte CHP-Politiker und Journalist Enis Berberoğlu ist kein gewöhnlicher Abgeordneter. Als stellvertretender Parteichef wurde er vergangene Woche zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Aufnahmen von der Durchsuchung von Lastwagen an Journalisten weitergegeben haben soll. Die Lkw waren auf dem Weg nach Syrien. Die Zeitung Cumhuriyet, damals noch mit dem inzwischen im deutschen Exil lebenden Can Dündar als Chefredakteur, berichtete 2015 über den Vorfall und legte nahe, dass der türkische Geheimdienst MIT Waffen an islamistische Extremisten in Syrien geschmuggelt habe.



Keine Immunität für Abgeordnete

Bis vor einem Jahr hätte sich Berberoğlu nicht vor einer Anklage fürchten müssen. Normalerweise genießen Parlamentarier in der Türkei – wie in Demokratien üblich – Immunität. Doch schon vor dem Putschversuch vom 15. Juli vergangenen Jahres war der Schutz von rund 130 Oppositionspolitikern meist wegen Terrorvorwürfen aufgehoben worden. Auf Initiative der AKP und eben mit den Stimmen der CHP beschloss das Parlament im Mai 2016 diese Verfassungsänderung mit einer dafür notwendigen Zweidrittelmehrheit. Damit ist der Teil der Verfassung, der Immunität garantiert, für alle Abgeordneten außer Kraft gesetzt, gegen die strafrechtlich relevante Vorwürfe vorliegen.

Dass auch die CHP für die Strafverfolgung von Parlamentariern votierte, zeigte, wie zerstritten und ängstlich die Partei vor der AKP war. In der Folge kam es zu mehreren Verhaftungen von denen bisher immer HDP-Politiker betroffen waren. Mit dem rechtskräftigen Urteil gegen Berberoğlu ist erstmals auch ein CHP-Politiker betroffen. HDP-Parlamentarier Sancar spricht bereits von einer "neuen Etappe des politischen Putsches".

Nach Angaben der prokurdischen Partei sitzen derzeit zehn Abgeordnete ihrer Partei in Untersuchungshaft. Vielen anderen ist nach ihrer Verurteilung der Abgeordnetenstatus aberkannt worden. "Die CHP hat dazu beigetragen, dass diese Repressionen gegen uns erst möglich wurden", so Sancar. "Sie ist mit Schuld an den Verhaftungen gegen uns". Die Repressionen, so schildert er, würden konstant weitergehen. "Manchmal werden einige von uns freigelassen, dann wieder einige festgenommen."



Verhaftungswellen gehören zum Alltag

Weiter gehen unterdessen auch die Säuberungswellen gegen Regierungskritiker. Elf Monate sind vergangen, seit der Putschversuch des Militärs niedergeschlagen werden konnte. Staatspräsident Erdoğan bezeichnete das Manöver gegen Ankara als "Gottesgeschenk". Denn seit dem Umsturzversuch hat er durch den Ausnahmezustand freie Hand bei der Verfolgung seiner Gegner.

Für den Putschversuch macht Ankara nach wie vor den im US-Exil lebenden Prediger Fethullah Gülen verantwortlich. Bisher hat Ankara keine belastbaren Beweise vorlegen können, die die Schuld des Predigers beweisen. Die USA verweigert auch aus diesem Grund seine Auslieferung an die Türkei. Unterstützer oder vermeintliche Anhänger Gülens werden seit dem Putschversuch von der AKP-Regierung verfolgt. Erdoğan geht unerbittlicher als je zuvor gegen seine Gegner und Kritiker vor – Razzien und Festnahmen gehören in der Türkei zum Alltag.

Nach offiziellen Angaben wurden seit dem Putschversuch 115.000 Staatsbedienstete entlassen oder suspendiert. Alleine im Juni sind gegen 180 Rechtsanwälte Haftbefehle erlassen worden. In Istanbul befinden sich seit diesem Monat 74 Lehrer und rund 60 Personen aus der Armee im Gefängnis. Der Vorsitzende von Amnesty International Türkei, Taner Kılıç, wurde ebenfalls festgenommen. Die Vorwürfe gegen sie sind immer dieselben: Mitglied oder Sympathisant der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK, der Gülen-Bewegung oder Beteiligung am Putschversuch. Die Unschuldsvermutung gilt seit dem Ausnahmezustand nicht mehr. Regierungsnahe Medien haben aufgehört, bei Verdächtigen "mutmaßlich" zu schreiben, stattdessen gibt es nur noch "Terroristen".



Gesundheitszustand von Gülmen kritisch

Währenddessen verschlechtert sich der Gesundheitszustand der Universitätsdozentin Nuriye Gülmen und des Grundschullehrers Semih Özakça immer weiter. Sie waren am 9. März aus Protest gegen ihre Entlassungen per Notstandsdekret vor dem Menschenrechtsdenkmal im Zentrum der Hauptstadt Ankara in einen Hungerstreik getreten. "Türkei! Mach doch was!", entsetzte sich der AKP-kritische Pianist Fazil Say. Man könne doch nicht dabei zuschauen, wie Menschen sich öffentlich für ihre Rechte zu Tode hungerten.

Der Protest brachte nichts: Ende Mai wurden die beiden wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation verhaftet, die Nahrungsverweigerung führen sie aber hinter Gittern fort. Nach mehr als 100 Tagen Hungerstreik sorgen sich Ärzte zunehmend um die beiden Akademiker. Es bestehe nun ein "ernsthaftes Risiko" für Herzversagen, sagte nun ein Vertreter der Türkischen Ärztekammer.



Trotz dieser Umstände zeigt sich Politiker Sancar kämpferisch. "Wir machen weiter, pausenlos, ununterbrochen", sagt er. Natürlich sei jeder HDP-Abgeordnete bedroht, auch ihm wurde seine Immunität aberkannt. Aber die Furcht dürfe einen nicht beherrschen. Dann zitiert er den Filmregisseur Rainer Werner Fassbinder: "Angst essen Seele auf". Auch Berberoğlu mag nicht schweigen: "Ich kann weder drinnen noch draußen frei sein, solange die Medien in der Türkei nicht frei sind", lautete eine Botschaft von ihm aus dem Gefängnis, die sein Anwalt vor wenigen Tagen veröffentlichte.