Eigentlich ist die britische Parlamentseröffnung ein pompöses, symbolgeladenes Fest. Dieses Jahr war alles anders. Das begann schon bei der Wahl des Beförderungsmittels, mit dem Queen Elisabeth II. im Westminster-Palast eintraf: Normalerweise fährt die Monarchin in einer Kutsche vom Buckingham Palace zum Westminster Palace. Heute reiste sie in ihrem vergleichsweise ordinären Bentley. Auch die traditionelle Kavallerie-Eskorte fehlte. Elisabeth II. trug auch nicht wie üblich ihre prunkvolle Krönungskrone, die Imperial State Crown.

Die offizielle Begründung ist, dass parallel andere königliche Zeremonien stattfinden. Es gibt aber noch eine andere Interpretation: Die Regierung von Premierministerin Theresa May hatte bei den vorgezogenen Neuwahlen vor zwei Wochen eine schwere Niederlage erlitten. Im Unterhaus hat sie nicht mal mehr eine eigene Mehrheit, möglicherweise gibt es bald wieder Wahlen. Wieso sollte sich die Monarchin also die Mühe machen, das Parlament aufwändig zu eröffnen?

So kam es dieses Jahr relativ schnell zum zentralen Element der Parlamentseröffnung: der Queen's Speech. Dabei liest die Königin von ihrem Thron im Oberhaus das neue Regierungsprogramm vor, begleitet von ihrem ältesten Sohn Prince Charles. Abgeordnete des Unterhauses und die Mitglieder des House of Lords hören zu. Doch auch hier gab es eine Ausnahme: Elisabeth II. verlas nicht nur die Pläne für das kommende Jahr, sondern für die kommenden zwei Jahre. May hat die Queen's Speech nämlich für das kommende Jahr abgesagt.



Angeblich möchte sich May damit den Rücken für die komplexen Brexit-Verhandlungen freihalten. Kritiker sehen darin jedoch den Versuch, sich der Kontrolle durch das Parlaments zu entziehen. Lehnt nämlich eine Mehrzahl der Abgeordneten das vorgetragene Regierungsprogramm ab, stürzt die Regierung. Das droht May schon jetzt.

Öffentliche Untersuchung des Grenfell-Brandes

In ihrer Rede klang die Monarchin ein wenig wie Theresa May während des Wahlkampfs. "Die Priorität meiner Regierung ist es, das bestmögliche Abkommen zu sichern, wenn das Land die Europäische Union verlässt", sagte sie. Mays Regierung werde dabei eng mit dem Parlament, den Regionalregierungen und den Unternehmen arbeiten, um den größtmöglichen Konsens für den Brexit zu schaffen. Außerdem kündigte sie das "Große Aufhebungsgesetz" an. Damit soll das EU-Recht in britisches Recht überführt werden. May wolle eine "tiefe und besondere Beziehung" zur EU bewahren und zugleich "Handelsbeziehungen weltweit" abzuschließen. Die Königin kündigte zudem eine Fortsetzung ihres Austeritätskurses an und eine Industriestrategie, um die wirtschaftliche angeschlagenen Regionen wiederzubeleben.

Dann kam ein unerwarteter Punkt: Ihre Regierung werde eine "öffentliche Untersuchung" zu den Ursachen des verheerenden Brandes im Grenfell Tower einleiten. May war nach dem Brand in die Kritik geraten, weil sie erst nach mehreren Tagen mit Überlebenden der Katastrophe sprach. Bei allen öffentlichen Auftritten wird May derzeit als "Feigling" beschimpft. Die Erwähnung in der Queen's Speech soll offenbar helfen, diese Kritik zu entschärfen.

Mays Regierung plane weiterhin, eine Kommission einzusetzen, die gegen "alle Formen von Extremismus" vorgehen solle, "sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch im Internet". Während des Wahlkampfes hatte May eine Überwachung des Internets gefordert. Nach den Terroranschlägen von Manchester und London werde die Regierung überprüfen, ob die Polizei und die Sicherheitskräfte ausreichend Mittel zur Verfügung hätten. Auch das hatte May Kritik eingebracht: Sie hat als Innenministerin die Entlassung von 20.000 Polizisten zu verantworten.