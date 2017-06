Die Türkei hat empört auf die Ablehnung eines Redeauftritts von Präsident Recep Tayyip Erdoğan in Deutschland reagiert. Die Entscheidung der Bundesregierung sei "nicht vereinbar mit freundschaftlichen Beziehungen", sagte der Sprecher des türkischen Präsidenten, İbrahim Kalın.

Das Verbot sei "das konkreteste Beispiel für zweierlei Maß", das in Europa existiere, kritisierte Kalın. "Diejenigen, die der Türkei bei jeder Gelegenheit Lehren über Demokratie, Menschenrechte und Freiheiten erteilen wollen", hinderten Erdoğan nun daran, sich an türkische Bürger zu wenden. Er hoffe, dass Deutschland nicht die "schweren Fehler" während des Wahlkampfes zum türkischen Verfassungsreferendum wiederhole, als Minister daran gehindert worden seien, in Europa zu sprechen.



Der türkische Europaminister Ömer Çelik kritisierte, dass das Demonstrationsrecht sowie die Pressefreiheit von deutschen Politikern "zu politischen Zwecken" eingesetzt würden. Auch der türkische Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu stellte sich gegen die Absage. "Erdoğan sollte dort hingehen und zu seinen eigenen Bürgern sprechen dürfen."

Erdoğan hatte offiziell einen Auftritt vor Anhängern in Deutschland am Rande des G20-Gipfels in Hamburg beantragt. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) teilte daraufhin mit, ein Auftritt Erdoğans sei "angesichts der Konfliktlage mit der Türkei" derzeit nicht angemessen. "Ich habe meinem türkischen Kollegen bereits vor Wochen gesagt, dass wir das für keine gute Idee halten", sagte Gabriel. Einen Auftritt in einem türkischen Generalkonsulat könne die Bundesregierung allerdings nicht untersagen.

Das Verwaltungsgericht Hamburg verbot am Donnerstag eine Mahnwache von Unterstützern Erdoğans während des G20-Gipfels. Ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz des Veranstalters gegen die Demonstrationsverbotszone sei abgelehnt worden, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Die Mahnwache unter dem Motto "Pro-Erdoğan-Demo!" sollte vor einem Hotel stattfinden. Dort seien Schutzpersonen der Gefährdungsstufe 1 und 2 untergebracht, hieß es in der Mitteilung. Nach Medienberichten will Erdoğan in dem Hotel übernachten.

Grundsätzliches Verbot von Wahlkampfauftritten

Die Bundesregierung will offenbar weitreichendere Konsequenzen aus der Angelegenheit ziehen. Gabriel kündigte an, dass Wahlkampfauftritte von Politikern aus Nicht-EU-Staaten künftig grundsätzlich nicht mehr erlaubt werden könnten. Nicht nur der Türkei sollten künftig Auftritte untersagt werden, "die auch dem Ziel dienen, die innenpolitischen Konflikte eines anderen Landes nach Deutschland zu bringen".

Nach Angaben eines Regierungssprechers ist Gabriels Haltung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) abgestimmt. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, alle Staaten würden nun informiert, "dass die Bundesregierung es sich ausdrücklich vorbehält, auf deutschem Boden geplante politische Veranstaltungen ausländischer Regierungsvertreter zu untersagen". Alle solche Veranstaltungen müssten rechtzeitig auf diplomatischem Wege beantragt werden, hieß es. Bei der Entscheidung über eine Genehmigung werde neben Fragen der Sicherheit und Ordnung auch "die Qualität der politischen Beziehungen" eine Rolle spielen.

Das Bundesverfassungsgericht urteilte im März, dass sich ausländische Regierungspolitiker bei Auftritten in Deutschland nicht grundsätzlich auf die Meinungsfreiheit berufen können. Vielmehr sei es die außenpolitische Entscheidung der Bundesregierung, über die Einreise ausländischer Politiker und deren Auftritte in Deutschland zu entscheiden.

Vor dem umstrittenen Verfassungsreferendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei am 16. April hatte es heftigen Streit über Auftritte türkischer Minister in Deutschland gegeben. Als mehrere Kommunen Auftritte absagten, warf Erdoğan den deutschen Behörden "Nazimethoden" vor.