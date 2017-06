In der Russland-Affäre wird US-Justizminister Jeff Sessions vor dem Geheimdienstausschuss des Senats erscheinen. US-Medien berichteten, er habe sich zu einer Aussage am kommenden Dienstag bereit erklärt. In einem Brief an den Senator Richard Shelby schrieb Sessions, er habe seine Entscheidung aufgrund der Aussage des ehemaligen FBI-Vorsitzenden James Comey getroffen.

Im März hatte sich Sessions von der Russland-Ermittlung wegen Befangenheit zurückgezogen. Anlass waren Berichte darüber, dass er bei den Senatsanhörungen nach seiner Nominierung für die Spitze des Justizministeriums nicht gesagt hatte, dass er den russischen Botschafter Sergej Kisljak im vergangenen Jahr traf. Für das Justizministerium ermittelt mittlerweile der Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre.



Erst am Donnerstag hatte der gekündigte FBI-Chef James Comey den US-Präsidenten in seiner Aussage vor dem Geheimdienstausschuss schwer belastet: Donald Trump habe ihn in einem Vier-Augen-Gespräch aufgefordert, die Ermittlungen gegen seinen damaligen Berater Michael Flynn einzustellen. Zudem sagte Comey unter Eid, es sei für den FBI erwiesen, dass Russland versucht habe den US-Wahlkampf zu beeinflussen. Dies sei alles andere als "Fake News", wies er entsprechende Anschuldigungen zurück. Der größere Teil der Anhörung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.