Das FBI hat eine 25-jährige Frau festgenommen, die vertrauliche Informationen des Geheimdienstes NSA an die Website The Intercept weitergegeben haben soll. Nur eine Stunde nach Erscheinen des Berichts auf der Website sei der Zugriff im US-Bundesstaat Georgia erfolgt, teilte das Justizministerium dem US-Sender NBC mit.

Die US-Regierung unter Donald Trump hatte angekündigt, mit aller Macht gegen Leaks und die Weitergabe geheimer Informationen vorzugehen. Nach der Festnahme sagte der stellvertretende Chefankläger Rod Rosenstein, die Weitergabe vertraulichen Materials gefährde die nationale Sicherheit und untergrabe das Vertrauen in die Regierung. Barack Obama hatte kurz vor Ende seiner Amtszeit die WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning vorzeitig freigesprochen.

Whistleblowerin soll für US-Regierung gearbeitet haben

Aus bei Gericht eingereichten Unterlagen ging hervor, dass die Frau die als "top secret" eingestuften Dokumente mutmaßlich kopierte und an eine Nachrichtenorganisation weitergab. Eine eidesstattliche Erklärung eines FBI-Agenten verzeichnete, das Medium habe die US-Regierung selbst über den Erhalt vertraulicher Daten informiert. Daraufhin habe das FBI herausgefunden, dass die Whistleblowerin eine Regierungs-Mitarbeiterin gewesen sei, die Kopien anfertigte. Sie habe auf ihrem Arbeitscomputer in Kontakt mit dem Medium gestanden.



Der Anwalt der Frau, Titus Thomas Nichols, wollte nicht bestätigen, ob die 25-Jährige den NSA-Bericht direkt an The Intercept weitergeleitet haben soll. Er wollte auch nicht die Regierungsbehörde nennen, in der die Beklagte arbeitet. "Meine Mandantin hat keine kriminelle Vorgeschichte, (...) sie ist eine sehr gute Person", sagte der Verteidiger.



The Intercept schreibt in seinem Bericht, es habe die auf den 5. Mai datierten Dokumente anonym bekommen. Aus ihnen geht hervor, dass russische Hacker in den Tagen vor der US-Präsidentenwahl im vergangenen Jahr mindestens einen Zulieferer der US-Wahl-Software angriffen. Der Bericht deutet an, dass die russische Einflussnahme damit größer gewesen sein könnte als zuvor bekannt.



Der Bericht über die mutmaßliche russische Einflussnahme erschien nur drei Tage vor dem vorläufigen Höhepunkt in den Ermittlungen zur Russland-Affäre: Am Donnerstag soll der von Donald Trump abgesetzte ehemalige FBI-Direktor James Comey vor dem Geheimdienstausschuss des Senats aussagen.