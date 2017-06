Ein Moskauer Gericht hat den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny zu 30 Tagen Arrest verurteilt. Nawalny habe wiederholt gegen das öffentliche Versammlungsrecht verstoßen, hieß es in der Begründung des Gerichts. Nawalny habe seine Anhänger aufgerufen, bei einer Kundgebung in Moskau über eine andere Straße zu marschieren als ursprünglich geplant und von den Behörden genehmigt worden war.



Bei dem nicht genehmigten Protest im Moskauer Stadtzentrum gegen die Regierung waren nach Angaben der Menschenrechtsorganisation OWD-Info mehr als 700 Menschen in Gewahrsam genommen worden, in St. Petersburg gab mehr als 500 Festnahmen. In knapp 200 Städten in ganz Russland gab es Proteste. Nawalny wurde noch vor dem offiziellen Beginn der Demonstration festgenommen.



Nawalny war bereits im Zusammenhang mit Demonstrationen im März zu 15 Tagen Haft verurteilt worden. Er gilt als einer der schärfsten Kritiker Putins, gegen den er bei der Wahl im kommenden Jahr antreten will. Umfragen zufolge hat er jedoch kaum Chancen