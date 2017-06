Das saudische Königshaus steht vor monumentalen Veränderungen. Der greise König Salman ernannte per Dekret seinen Sohn Mohammed bin Salman zum Kronprinzen und bereitete damit dem erst 31-Jährigen den Weg zum Thron. Dieser würde, falls sein Vater in absehbarer Zeit abdankt oder stirbt, der jüngste Herrscher des modernen Saudi-Arabiens.



Der bisherige Kronprinz Mohammed bin Naif wurde entmachtet und verlor auch sein Amt als Innenminister. Das Machtmanöver wurde offenbar im März beim Besuch von Mohammed bin Salman in Washington mit US-Präsident Donald Trump abgestimmt, der sich dafür zwei Monate später in Riad mit einem pompösen Staatsempfang feiern ließ.



Der neue Thronfolger gilt als Hoffnungsträger der jungen Saudis, die inzwischen mehr als die Hälfte der 20 Millionen Einheimischen ausmachen. Als einer der wenigen aus der Führung studierte er nicht im Ausland, sondern machte an der König-Saud-Universität in Riad einen Bachelor in Islamischen Rechtswissenschaften. Anfang 2016 forderte er in einem Manifest für Wandel eine umfassende wirtschaftliche Modernisierung seines Landes und mehr Rechte für Frauen. Saudi-Arabien werde gebremst durch "das überkommene Erbe und populäre Traditionen", hieß es in dem Text, der jedoch über Demokratisierung und Menschenrechte kein einziges Wort verlor.



Königshaus - Saudi-Arabien tauscht Kronprinz aus Der Kronprinz Mohammed bin Najef ist von seinem Posten entbunden worden. Er wird durch seinen bisherigen Stellvertreter Mohammed bin Salman ersetzt. © Foto: Hassan Ammar/AP/dpa

Drei Monate später leitete Mohammed bin Salman mit seinem Plan Vision 2030 erste fundamentale innenpolitische Reformen ein, um die Wirtschaft zu öffnen, ausländische Investoren anzulocken, den privaten Arbeitsmarkt anzukurbeln und das Land weniger abhängig vom Öl zu machen. MbS, wie er im Volksmund heißt, gilt als ehrgeizig, intelligent, hart arbeitend und in den von ihm verantworteten Politikfeldern gut informiert. Anders als seine Vorgänger gibt der Vater von vier Kindern westlichen Medien regelmäßig Interviews. Als größte Volkswirtschaft der arabischen Welt ist Saudi-Arabien Mitglied bei G20. Zusammen mit seinem Vater wird der neue Kronprinz daher auch am 7. und 8. Juli in Hamburg beim Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsnationen dabei sein.



Die Kontrolle über die Kaaba in Mekka

Außenpolitisch dagegen steht der Thronanwärter für ein aggressives, machtbewusstes und konfrontatives Vorgehen, was auch die Golfregion weiter in die arabischen Konflikte reißen könnte. Ganz oben auf der Agenda des de facto mächtigsten Mannes der Arabischen Halbinsel steht der Kampf gegen den Iran und dessen Hegemoniestreben in der Region. "Wie können wir in Dialog treten mit einem Regime, was stur an seiner extremistischen Ideologie festhält, dass es über die muslimische Welt herrschen soll?" polterte er kürzlich in einem Interview des Staatsfernsehens.



Mehr als drei Jahrzehnte lang habe der Iran seine Bevölkerung von jeder Entwicklung abgeschnitten, sie hungern und unter einer ärmlichen Infrastruktur leiden lassen, nur um eines Zieles willen – "sie wollen die Kontrolle über die Kaaba in Mekka". Mit einem solchen Gegenüber lasse sich kein gemeinsamer Nenner finden, erklärte der neue Kronprinz. "Aber wir werden nicht warten, bis sie diesen Krieg auf saudischen Boden tragen, wir werden dafür sorgen, dass dieser Krieg im Iran stattfindet und nicht in Saudi-Arabien."



Und so zettelte er im März 2015 einen Krieg gegen die Huthis im Jemen an, die er als fünfte Kolonne Teherans auf der Arabischen Halbinsel ansieht. Doch der Waffengang entwickelt sich immer mehr zum Debakel. Militärisch herrscht ein Patt, während die Verluste der saudischen Armee gegen die Barfußkrieger aus dem Nachbarland steigen. Die jemenitische Zivilbevölkerung erlebt nach dem Urteil der Vereinten Nationen eines der größten humanitären Desaster auf dem Globus. Ein Viertel der 27 Millionen Bewohner hungert, mehr als 170.000 sind an Cholera erkrankt, mindestens 10.000 Menschen durch Bomben getötet worden. Journalisten dürfen seit längerem nicht mehr ins Land, der Flughafen von Sanaa ist gesperrt, Visaanfragen werden auf Druck der Saudis blockiert.



Zweifel an der Blockade von Katar

In einem Fiasko enden könnte auch der zweite Konflikt, den Mohammed bin Salman in der ersten Juniwoche mit dem kleinen Nachbarn Katar vom Zaune brach. Nachdem US-Präsident Donald Trump zunächst Zustimmung für die rabiate saudische Blockade twitterte, meldet sich jetzt US-Außenminister Roy Tillerson mit einer entnervten Kritik zu Wort. Man stehe vor einem Rätsel, warum die Golfstaaten zwei Wochen nach Beginn des Embargos immer noch nicht gegenüber den Kataris oder gegenüber der Weltöffentlichkeit die Details ihrer Anschuldigungen gegen Katar publik gemacht hätten, erklärte die Sprecherin des State Departments und fügte hinzu: "Je mehr Zeit verstreicht, desto stärker werden die Zweifel an den Aktionen von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten."



Zwei Tage lang hatte der US-Chefdiplomat mit allen Beteiligten telefoniert und versucht, den Streit am Golf zu schlichten. Seine Reise zum Gipfel der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Mexiko-City sagte er eigens dafür ab. Nach mehr als zwanzig Gesprächen jedoch scheinen Tillerson die saudischen Motive und Ziele in dem spektakulären Showdown nebulöser denn je. So stellte sich bei der von Riad veröffentlichten Namensliste angeblicher katarischer Terrorfinanziers heraus, dass einige Figuren längst im Visier internationaler Fahnder sind, andere nicht in Doha, sondern in Riad und in Kuwait leben. Die ebenfalls mitangeschwärzte Qatar Charity erhielt von den Vereinten Nationen sogar ausdrückliche Rückendeckung. "Die UN arbeiten eng mit Qatar Charity zusammen – unter anderem in Jemen, Syrien und im Irak", ließ UN-Generalsekretär António Guterres seine Sprecherin erklären.