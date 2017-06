Das oberste US-Gericht hat Teile von US-Präsident Donald Trumps Einreisebeschränkungen vorläufig in Kraft gesetzt und wird im Herbst grundsätzlich darüber entscheiden. Das teilte der Supreme Court mit.



Welche unmittelbaren Auswirkungen die Entscheidung für Einreisende aus sechs überwiegend muslimischen Ländern haben wird, ist noch unklar. Von dem Verbot ausgenommen blieben Personen, die "einen glaubwürdigen Anspruch auf eine Beziehung in gutem Glauben mit einer Person oder einem Rechtsträger in den Vereinigten Staaten" haben, hieß es. Das könnte etwa für Familienmitglieder gelten, aber auch für Studenten oder Mitarbeiter von US-Firmen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Personen, die keine vertrauenswürdigen Kontakte zu Personen oder Institutionen in den USA haben oder etwa noch nie im Land waren, dürfen von der Einreise abgehalten werden.

Im Januar war das erste Einreiseverbot von der US-Regierung im Schnellverfahren erlassen worden. Das führte damals weltweit zu chaotischen Szenen an Flughäfen: Reisende wurden festgehalten oder in Gewahrsam genommen – Flughafenmitarbeiter mussten entscheiden, wie das Dekret umzusetzen sei. So war beispielsweise nicht geklärt, ob das Einreiseverbot auch für Besitzer einer Green Card gelten sollte. Nach nur wenigen Stunden reichten mehrere Bürgerrechtsgruppen Klage gegen den Einreisestopp ein.



Mehrere Bundesrichter hatten daraufhin dieses sowie das überarbeitete Gesetz von Trump außer Kraft gesetzt. Die zweite Version hatte die Regierung im März vorgelegt. Doch auch diese wurde vom vierten und neunten Bundesberufungsgericht in Richmond beziehungsweise San Francisco als nicht verfassungskonform betrachtet: Das Einreiseverbot wurde in Gänze gestoppt.



Das oberste Verfassungsgericht will nun im Oktober Anhörungen zu beiden Urteilen abhalten, wenn die nächste Sitzungsperiode des Supreme Court beginnt. Aus der 16-seitigen Begründung des Gerichts geht hervor, dass der Präsident bestimmten Menschen sehr wohl die Einreise verbieten dürfe. Auf diesem grundsätzlichen Recht hatten Trump und seine Anwälte stets beharrt. Auch lässt sich herauslesen, dass der Supreme Court die Entscheidungen der vorherigen Instanzen als zu weitgehend ansieht.

Drei konservative Richter schrieben, sie sähen die Einreiseverbote lieber komplett umgesetzt. Unter ihnen ist auch Neil Gorsuch, der erst kürzlich von Trump ernannt worden war.

Flüchtlingsaufnahme soll zeitweise gestoppt werden

Der Präsident hatte in der neuesten Version des Dekrets vom März angeordnet, dass Reisende aus Libyen, dem Iran, dem Jemen, Somalia, dem Sudan und Syrien für etwa drei Monate nicht mehr in die USA einreisen dürfen. In der Zeit sollten die Regeln für die Visavergabe überprüft werden. Begründet wurde der Schritt mit dem Schutz der nationalen Sicherheit. In dem ersten Dekret, das Trump Ende Januar unterzeichnet hatte, war auch der Irak aufgelistet. Zudem war darin ein 120-tägiger Einreisestopp für Flüchtlinge aus allen Ländern vorgesehen.



Die vorläufige Entscheidung ist ein Erfolg für Trump. Der US-Präsident hatte gesagt, er werde bis vor das höchste Gericht ziehen, um für das Verbot zu kämpfen. Vergangene Woche hatte er angeordnet, nach einer Entscheidung des Gerichts solle das Einreiseverbot binnen 72 Stunden in Kraft treten.