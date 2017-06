Am dritten Tag der Offensive auf die nordsyrische Stadt Rakka sind Aktivisten zufolge erneut mindestens 17 Zivilisten getötet worden, als Bomben der US-geführten Militärkoalition unter anderem ein Internetcafé trafen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, es seien weitere Tote zu befürchten, da es zahlreiche Verletze gebe.

Die Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten vor Ort, ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen. Bereits am ersten Tag hatten die Aktivisten gemeldet, dass bei Luftangriffen 21 Zivilisten getötet worden seien seien, die in Booten über den Fluß Euphrat flohen.

Derzeit kämpfen Einheiten des kurdisch-arabischen Bündnisses SDF mit Unterstützung der US-Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat", die die Stadt Rakka 2014 eingenommen hatte. Nach einem siebenmonatigen Vormarsch drangen die Kämpfer in die Stadt ein, um sie zurückzuerobern. Rakka ist neben Mossul im Irak die wichtigste verbliebene Hochburg der Terrormiliz. Aus Militärkreisen hieß es, dass es schwere Kämpfe gebe und die Islamisten Tunnel in der Stadt angelegt hätten.

Syrien - Soldatinnen kämpfen gegen den IS Ungefähr 1.000 Frauen der Demokratischen Kräfte Syriens liefern sich bei Rakka Kämpfe mit den Dschihadisten. Nicht alle Einheimischen haben Verständnis für die Kämpferinnen. © Foto: Screenshot/AFP

Die Vereinten Nationen äußerten sich zutiefst besorgt über die Sicherheit der Zivilisten in der Stadt. Durch Luftangriffe und Beschuss sei zuletzt verstärkt auch zivile Infrastruktur getroffen geworden, teilte die Sprecherin des UN-Nothilfebüros Ocha, Linda Tom, mit. Mehrere Schulgebäude, eine Bank, ein Museum und eine Moschee seien getroffen worden. Die UN registrierten neun getötete Zivilisten seit Beginn der Offensive.



Bis zu 160.000 Bewohner brauchen humanitäre Hilfe

Mehr als 95.000 Menschen hätten die Stadt bereits verlassen, sagte Tom. Die Organisation geht allerdings davon aus, dass bis zu 160.000 Menschen in der Stadt humanitäre Hilfe benötigen.

Unterdessen gab es im Süden Syriens erneut Konflikte zwischen der US-Koalition und Assads Truppen, die im Kampf gegen den IS konkurrieren. Ein US-Flugzeug schoss nach Angaben des Pentagons eine Drohne der Regierungskräfte ab, die zuvor Soldaten der Koalition angegriffen hatte. Das unbemannte Fluggerät habe einen Angriff in der Nähe einer Stellung der Koalition geflogen, wo diese Partner im Kampf gegen den IS ausbildet, hieß es in einer Mitteilung des US-Militärs.

Bereits zuvor hatte die Koalition nach eigenen Angaben zwei "bewaffnete Fahrzeuge" zerstört, die sich ihren Soldaten in der Deeskalationszone At Tanf genähert hätten. Es sei Ziel der Koalition, den IS zu schlagen, hieß es in der Mitteilung weiter. "Es ist nicht das Bestreben, das syrische Regime, russische oder mit ihnen verbündete Kräfte zu bekämpfen. Die an den Tag gelegten feindlichen Absichten und Aktionen nahe Koalitions-und Partnerkräften im südlichen Syrien machen uns jedoch weiter besorgt, und die Koalition wird angemessene Schutzmaßnahmen ergreifen."