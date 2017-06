In Syrien hat die US-geführte Militärkoalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" erneut Einheiten von Präsident Baschar al-Assad angegriffen. Das Bündnis teilte in Washington mit, der Luftangriff habe einer Gruppe aus "mehr als 60 Soldaten" gegolten, die "eine Bedrohung" für die Koalitionstruppen in al-Tanaf gewesen seien. Die regierungstreuen Kämpfer verfügten demnach über einen Panzer und Artillerie. Durch das Bombardement seien Teile der Artillerie und Luftabwehr-Waffen zerstört worden.

Die Koalition hatte in der Gegend am 18. Mai schon einmal Kämpfer bombardiert, die für Syriens Machthaber Baschar al-Assad kämpften und nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums vom Iran unterstützt wurden. Die syrische Regierung und das mit ihr verbündete Russland hatten den Angriff damals scharf kritisiert.

Koalition übermittelte Warnungen an Russland

Die syrischen Truppen sollen mit einem Panzer, Artillerie, Flugabwehrwaffen, anderen Fahrzeugen und mehr als 60 Soldaten in die Nähe des Stützpunktes gekommen sein, teilte das Militärbündnis mit. "Die Koalition will nicht gegen das syrische Regime oder regimetreue Truppen kämpfen, aber sie ist bereit, sich zu verteidigen", sagte ein Sprecher. Vor dem Angriff seien über eine spezielle Telefonverbindung zu Russland mehrere Warnungen übermittelt worden, die jedoch ignoriert wurden.



Al-Tanaf liegt im Osten Syriens an der Grenze zum Irak und zu Jordanien. Dort bildet die US-geführte Koalition syrische Einheiten für den Kampf gegen die IS-Miliz aus. Im Umkreis von 55 Kilometern hat die Koalition eine Schutzzone eingerichtet. Jedes Eindringen fremder Einheiten in diese Zone wertet die Koalition als Bedrohung. In jüngster Zeit kommt es in der Gegend vermehrt zu Spannungen, weil Assad und die US-Koalition darum streiten, wer den Kampf gegen den IS im Osten Syriens anführt.