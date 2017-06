Immer wieder hat sich der heute 67-jährige Ahmet Altan wegen seiner Texte vor türkischen Gerichten verantworten müssen. Jetzt soll er zusammen mit seinem Bruder Mehmet und der Journalistin und Ex-Politikerin Nazlı Ilıcak wegen einer angeblichen Beteiligung am Putschversuch im Juli 2016 zu lebenslanger Haft verurteilt werden.

Altan machte sich in der Reformphase des Landes im vergangenen Jahrzehnt als Chefredakteur der Zeitung "Taraf" einen Namen. Sie griff Themen auf, die von anderen Medien aus Furcht vor der Obrigkeit ignoriert wurden, darunter Putschpläne der Militärs gegen den damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan. Damit trug das Blatt zur politischen Entmachtung der türkischen Generäle bei – was den jetzt erhobenen Putsch-Vorwurf gegen Altan besonders absurd macht. 2012 verließ Altan die Zeitung; nach dem Putschversuch wurde "Taraf" zusammen mit anderen Zeitungen verboten. Wir dokumentieren sein Plädoyer in dem Prozess, in dem er sich selbst verteidigt. Den ganzen Text in englischer Sprache lesen Sie hier.

Euer Ehren, diese bemitleidenswerte Anklage, der es nicht nur an Intelligenz, sondern auch am Respekt vor dem Gesetz mangelt, steht auf viel zu schwachen Füßen, um die lebenslängliche Freiheitsstrafe zu begründen, die sie fordert, und verdient daher eigentlich keine ernsthafte Auseinandersetzung meinerseits.

Die Lügen dieser Anklage über mich zu lesen, hat mir trotzdem geholfen zu verstehen, welch einem Massaker des Rechts die Tausenden von Menschen ausgesetzt waren, die seit dem 15. Juli ins Gefängnis geworfen worden sind. Wenn man die Anklage über mich liest, kann man leicht erkennen, dass Orte wie dieses Gebäude, das wir Justizpalast nennen, zu Schlachthäusern des Gesetzes geworden sind.

Aber ich glaube trotzdem weiter an das lateinische Sprichwort, dass das Gesetz zwar manchmal schläft, aber niemals stirbt.

Deswegen werde ich diese sogenannte Anklage in Stücke reißen, um mit dieser Verteidigung ein Dokument zu hinterlassen für die Zeit, wenn die Unterdrückung vorüber und das Recht wieder aufgewacht ist. Ich spreche hier, um Gegen-Anklage zu erheben.

Was wirft mir die Staatsanwaltschaft vor? Abgesehen von einigen Zeitungsartikeln, die ich geschrieben habe, und einem einzigen Fernsehauftritt, basiert der Putschvorwurf gegen mich auf folgendem Satz: Ich würde Leute kennen, die angeblich Leute kennen, die angeblich den Putsch vom 15. Juli 2016 begangen haben.



Ich soll Putschist sein, weil ich angebliche Putschisten kenne

Die erste Frage, die sich mir stellt: Inwiefern ist das Kennen anderer Leute ein Beweis für die Teilnahme an einem Verbrechen? Wenn man einen Verbrecher kennt, macht das einen dann automatisch zum Mittäter? Muss man die Tat nicht selbst begangen oder aktiv an ihr teilgenommen haben, um sich als Täter strafbar zu machen? Müsste die Staatsanwaltschaft eine solche Teilnahme nicht beweisen können? Natürlich müsste sie das. Gibt es Beweise dafür? Nein, natürlich nicht. Die Anklage basiert ausschließlich auf demagogischen Lügen.

Wer die ganze Anklage liest, merkt schnell, dass der Staatsanwalt, der sie verfasst hat, sich von so unwichtigen Details wie Beweisen nicht lange aufhalten lassen will. Er hat doch Anschuldigungen gesammelt? Reicht das nicht? Wer braucht heutzutage Beweise?

Der Staatsanwalt wirft mir vor, dass die Zeitung Taraf (deren Chefredakteur der Autor war, Anm. d. Red.), "wiederholt wohlwollende Artikel über eine terroristische Organisation veröffentlicht habe". Ich liebe diese vagen, sinnlosen, absolut leeren Statements in dieser Anklageschrift, die uns hier als Recht verkauft werden sollen.

Was der Staatsanwalt als "terroristische Organisation" bezeichnet, hieß, als ich noch als Journalist arbeitete, "Gülen-Bewegung". Diese hat sich mehrfach über meine Berichterstattung beschwert und Mitglieder haben mich sogar in der Redaktion aufgesucht, um mir ihren Ärger direkt mitzuteilen. Einen Umstand, über den ich ebenfalls in der Zeitung schrieb, damit die Leser davon erfuhren.