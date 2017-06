Türkische Einsatzkräfte haben eine Gay-Pride-Parade in Istanbul größtenteils verhindert. Mit Wasserwerfern sperrten Polizisten den Bereich um die Einkaufsstraße Istiklal im Stadtzentrum ab, die zum Taksim-Platz führt. Einige Aktivisten schafften es dennoch, sich zu versammeln und Slogans zu skandieren. Mehrere von ihnen wurden festgenommen, berichteten Medien übereinstimmend. Die Polizei setzte Gummigeschosse ein.

Die Demonstration für die Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen (LGBTI) war im dritten Jahr in Folge nicht genehmigt worden. Der Istanbuler Gouverneur hatte die Parade am Vortag aus Sicherheitsgründen verboten. Die Veranstalter riefen dennoch zur Teilnahme auf.



Ein Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtete auf Twitter von einer surrealen Szene: Bereitschaftspolizisten hätten eine kleine Gruppe von Demonstranten gestoppt, einige Beamte hätten Hunde dabei gehabt. Gemeinsam standen sie auf der Nebenstraße, warteten, was als nächstes geschehen würde, während ein Helikopter das Gebiet überflog.

Aktivisten berichteten der Deutschen Presse-Agentur, sie seien aufgehalten worden, weil sie Regenbogen-T-Shirts trugen. Die Regenbogenfahne ist ein Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung.



"Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention"

Ein Journalist twitterte ein Video, das eine LGBTI-Demonstration in Cihangir zeigt, einem anderen Istanbuler Stadtteil in der Nähe von Taksim.



Wenig später veröffentlichte er ein weiteres Video. Nun attackierte die Polizei die Demonstranten:



Amnesty International teilte in einem Statement mit, man sei tief beunruhigt. Die Organisation rief die Behörden auf, das Verbot aufzuheben. Stattdessen solle der Staat die Demonstranten schützen. Der Bundestagsabgeordnete Volker Beck (Grüne) kritisierte, das Verbot sei "ein klarer Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention".

In diesem Jahr fiel die Parade mit dem Fastenbrechen zum Abschluss des islamischen Ramadan-Monats zusammen. In sozialen Netzwerken machten türkische Nationalisten und Rechtsextremisten Stimmung gegen die Demonstration. In der Türkei herrscht seit dem gescheiterten Putschversuch gegen Präsident Recep Tayyip Erdoğan im vergangenen Juli der Ausnahmezustand.

Die Istanbuler Gay-Pride-Parade war 2015 zum ersten Mal verboten worden. In den Jahren zuvor fand die Versammlung statt, ohne dass es zu Zwischenfällen kam. Damit war die Istanbuler Gay Pride die einzige Demonstration von Homosexuellen in einem mehrheitlich muslimischen Land in dieser Weltregion.