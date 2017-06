Der frühere FBI-Chef James Comey hat in der Anhörung vor dem US-Senat die Regierung von US-Präsident Donald Trump der Lüge bezichtigt. Die Regierung habe seine Entlassung als FBI-Chef mit schlechter Führung und einer schwachen Position der Bundespolizei begründet. "Dies waren Lügen, schlicht und einfach", sagte Comey vor dem Geheimdienst-Ausschuss (hier im Livestream). Er halte es dagegen für wahrscheinlich, dass er wegen der Russland-Ermittlung von Trump entlassen wurde. Auf die Frage, ob er glaube, dass die Untersuchung des FBI eine Rolle gespielt habe, sagte er: "Ja, denn ich habe gehört, wie der Präsident das gesagt hat."

Die Senatoren wollen unter anderem klären, ob Russland die Präsidentenwahl 2016 beeinflusst hat. Comey hat bereits schriftlich erklärt, er sei von Präsident Trump aufgefordert worden, die Ermittlungen in der Affäre teilweise einzustellen. Auf die Frage des republikanischen Senators Richard Burr, ob der Präsident verlangt habe, die Ermittlungen in der Russland-Affäre zu stoppen, antwortete Comey zwar mit "Nein". Es sei aber nicht seine Aufgabe zu bewerten, ob Trump bei den Gesprächen mit ihm versucht habe, die Justiz zu behindern. Der Präsident habe ihn nicht direkt angewiesen, die Ermittlungen einzustellen, sondern ihm gesagt: "Ich hoffe, Sie lassen das fallen."



Zentrale Bedeutung bei der Befragung hat ein Abendessen am 27. Januar, bei dem Trump ihn gefragt haben soll, ob er FBI-Chef bleiben wolle. Der gesunde Menschenverstand habe ihm gesagt, dass der Präsident dafür eine Gegenleistung verlangt habe. Die Worte des Präsidenten habe Comey als klare Aufforderung verstanden, die Ermittlungen gegen Trumps Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn fallenzulassen. "Ich habe das als Weisung genommen", sagte Comey vor dem Ausschuss. Gefragt, warum er genaue Notizen seiner Treffen mit dem US-Präsidenten angefertigt habe, sagte der ehemalige FBI-Chef: "Ich war ernsthaft besorgt, dass er lügt."

"Herrgott, ich hoffe, es gibt Aufzeichnungen"

Comey habe es aber nicht gleich zurückgewiesen, als Trump womöglich eine Einstellung der Ermittlungen gegen Flynn verlangt habe. Er sei in dem Moment einfach zu verblüfft von dieser Forderung gewesen und habe keinen klare Gedanken fassen können, sagte Comey. Aber selbst wenn er das gekonnt hätte, sei er nicht sicher, ob er gewagt hätte, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten direkt zu widersprechen.



Comey geht nach eigenen Worten davon aus, dass Trump von ihm Loyalität eingefordert habe. Er hoffe, dass es von den Gesprächen tatsächlich Tonbänder gebe. "Ich habe den Tweet über die Aufzeichnungen gesehen", sagte der frühere FBI-Chef über einen entsprechenden Tweet Trumps nach seiner Entlassung. "Herrgott, ich hoffe, es gibt Aufzeichnungen." Er forderte den Präsidenten, diese zu veröffentlichen.

Der frühere FBI-Direktor räumte ein, selbst für die Verbreitung seiner internen Aufzeichnungen über Gespräche mit Präsident Trump in den Medien gesorgt zu haben. Er habe einen Freund beauftragt, seine vertraulichen Notizen an US-Medien weiterzureichen, sagte er. Comey sagte, er habe keine Zweifel daran, dass Russland in die Wahl 2016 eingegriffen habe. Es habe aber keine Wahlfälschung gegeben.

Comey hatte vor seiner Aussage im Senat seine Erinnerungen an das Vier-Augen-Gespräch mit Trump in einer siebenseitigen Stellungnahme dem Senat übermittelt, sie wurde am Mittwoch veröffentlicht. Darin hatte er geschildert, dass Trump von ihm absolute Loyalität gefordert hatte. Es habe auch eine Aufforderung gegeben, die Untersuchung zu seinem früheren nationalen Sicherheitsberater Flynn zu beenden.