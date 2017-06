Die US-Behörden haben Haftbefehle gegen zwölf Sicherheitsmänner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan erlassen. Ihnen wird vorgeworfen, Mitte Mai am Rande von Erdoğans USA-Besuch gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen zu sein, teilte der Polizeichef von Washington, Peter Newsham, mit. Dabei waren mehrere Menschen verletzt worden.



Gesucht werden laut Newsham neun türkische Sicherheitsbeamte, drei türkische Polizisten sowie zwei Kanadier. "Wir alle haben die gegen die Demonstranten verübte Gewalt gesehen. Das werden wir nicht tolerieren." Die Sicherheitskräfte hätten friedliche kurdische Demonstranten vor der Residenz des türkischen Botschafters "brutal angegriffen". Die Täter seien in Videoaufnahmen eindeutig identifiziert worden. Zwei Personen seien am Mittwoch bereits festgenommen worden, sagte Newsham. Die Sicherheitsleute sollen sich allerdings laut der Washington Post wieder in der Türkei aufhalten.

Bei den Zusammenstößen am 16. Mai waren zwölf Menschen verletzt worden, darunter ein Polizist. Videoaufnahmen zeigen, dass die Leibwächter selbst auf bereits am Boden liegende Demonstranten weiter einprügelten. Präsident Erdoğan traf zu diesem Zeitpunkt nach seinem Besuch bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in der Residenz des Botschafters ein.

Der Fall hatte auch die diplomatischen Beziehungen zwischen der Türkei und den USA belastet. Die Türkei bestellte den Botschafter der USA in Ankara ein. Das türkische Außenministerium teilte mit, es wolle damit gegen die "Sicherheitsmängel" bei Erdoğans USA-Besuch und gegen das "aggressive und unprofessionelle Verhalten" von US-Sicherheitskräften protestieren.

Die Türkei sieht den Vorfall so, dass die Demonstranten Slogans gegen Erdoğan gerufen hätten. Weil die US-Polizei türkische Forderungen nach einem Einschreiten nicht beachtet habe, seien Erdoğans Sicherheitskräfte und türkische Staatsbürger eingeschritten, um "sie zu zerstreuen".