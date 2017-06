Die Generalstaatsanwälte der US-Bundesstaaten Maryland und Washington D.C. wollen Klage gegen US-Präsident Donald Trump einreichen. Dies berichtet die Washington Post, die sich auf Angaben der federführenden Staatsanwälte Karl A. Racine und Brian Frosh beziehen. Demnach werfen sie dem Präsidenten vor, gegen eine Reihe von Antikorruptionsvorschriften der Verfassung verstoßen zu haben. Sollten die beiden Demokraten Racine und Frosh ihre Klage tatsächlich wie angekündigt an diesem Montag einreichen, wäre es die erste Klage gegen Trump von einem staatlichen Organ.



Als Auslöser für ihr Vorgehen nennen die Generalstaatsanwälte den Interessenkonflikt von Trump, der einerseits als Präsident die Geschicke des Landes bestimmt und andererseits noch maßgeblich an dem Immobilienunternehmen seiner Familie beteiligt sein soll. So hatte der Republikaner zwar nach seiner Wahl angekündigt, er werde seine Firma in eine Stiftung überführen, die von seinen Söhnen verwaltet werden soll. Racine und Frosh argumentieren jedoch, Trump habe die strikte Trennung zwischen öffentlichem Amt und privaten Geschäftsinteressen nicht durchgehalten. Dies zeigten etwa Zahlungen von ausländischen Regierungen in Millionenhöhe.



Sollte ein Bundesrichter die Klage zulassen, dürfte das Verfahren bis zum Verfassungsgericht der USA gehen, sagten die Staatsanwälte der Washington Post. Ziel sei es auch, Einsicht in die Steuerunterlagen des Präsidenten zu bekommen. Trump hatte sich bisher geweigert, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen.



Trump war zuletzt in die Defensive geraten. Der ehemalige FBI-Direktor James Comey warf ihm in einer Anhörung im Geheimdienstausschuss vor, dass er sich von Trump wegen seiner Ermittlungen gegen Sicherheitsberater Michael Flynn unter Druck gesetzt fühlte. Ein unabhängiger Sonderermittler sowie Kongressausschüsse untersuchen derzeit mögliche Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland.