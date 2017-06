In Venezuela haben Demonstranten das Verwaltungsgebäude des Obersten Gerichts in Brand gesteckt. Bei Protesten gegen Präsident Nicolás Maduro in der Hauptstadt Caracas warfen Vermummte Steine und Brandsätze auf das Behördengebäude im Stadtteil Chacao. Dabei geriet die Fassade in Brand, über dem Gebäude waren Flammen und dichter Rauch zu sehen. Laut einem Bericht des Portals El Nacional gab es drei Verletzte.

Zahlreiche Demonstranten drangen zudem in das vierstöckige Gebäude ein und plünderten die Räume einer Bank. Sie holten Computer und andere Elektrogeräte aus der Filiale und zündeten sie auf der Straße an. Die Mitarbeiter waren zuvor in Sicherheit gebracht worden. Soldaten und Polizisten setzten Tränengas und Schrotkugeln ein, um die Demonstranten zu vertreiben.



In Venezuela gehen seit Ende April beinahe täglich Tausende Menschen auf die Straße, um den Rücktritt des sozialistischen Staatschefs zu fordern. Bei den Protesten wurden bereits 66 Menschen getötet und mehr als 1.000 verletzt. Die konservative und rechtsgerichtete Opposition kämpft für eine Amtsenthebung Maduros. Sie macht ihn für die schwere Wirtschaftskrise des Landes verantwortlich, die zu dramatischen Versorgungsengpässen geführt hat.

Anfang Mai hatte Maduro angekündigt, eine 500-köpfige verfassunggebende Versammlung einzuberufen, deren Mitglieder zur Hälfte aus gesellschaftlichen Gruppen wie Gewerkschaften und nicht aus den politischen Parteien stammen sollen. Die Opposition wirft Maduro vor, die Versammlung mit seinen Anhängern besetzen und mithilfe der neuen Verfassung seine Macht festigen zu wollen.

Ausgerechnet Generalstaatsanwältin Ortega Diaz, die eigentlich dem Regierungslager angehört, hatte Klage gegen diese Verfassungsreform eingereicht – und wurde nun vor dem Obersten Gerichtshof abgewiesen. Für die Regierungsgegner war dies Anlass für die neuen Proteste, die sich schon mehrfach auch gegen das Gebäude des Obersten Gerichts gewandt hatten.

Die Kritiker der Regierung werfen dem Gericht seit Langem Parteinahme für Maduro vor. Die Obersten Richter waren kurz nach dem Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl Ende 2015 in einer der letzten Sitzungen der bis dahin von den Sozialisten dominierten Nationalversammlung bestimmt worden. Generalstaatsanwältin Ortega bezeichnete die derzeitige Zusammensetzung des Richterkollegiums als ein "Hindernis für den Frieden im Land" und forderte den Austausch der Juristen.