In der zweiten Runde der Parlamentswahl in Frankreich zeichnet sich eine niedrige Wahlbeteiligung ab. Gegen Sonntagmittag hatten erst 17,75 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Vor fünf Jahren lag der Vergleichswert bei 21,41 Prozent. Auch im Vergleich zur ersten Runde vor einer Woche sank die Beteiligung: Am vergangenen Sonntag waren es um die Uhrzeit 19,24 Prozent gewesen.



Der sozialliberale Präsident Emmanuel Macron gab seine Stimme am Morgen im Rathaus von Le Touquet ab, seinem Wahlkreis. In dem nordfranzösischen Badeort hat die Familie ein Ferienhaus.



Macrons Partei La République en Marche dürfte zusammen mit der verbündeten Zentrumspartei MoDem mehr als 400 der 577 Abgeordnetenmandate gewinnen. So erwarten es politische Beobachter. Sie beziehen sich auf den Ausgang des ersten Wahlgangs und letzte Umfragen. Ein solcher Sieg brächte Macron weit mehr Abgeordnetenplätze ein, als für eine absolute Mehrheit notwendig. Dafür liegt die Grenze bei 289 Parlamentssitzen.



Schwere Verluste für Sozialisten erwartet

Den anderen Parteien - insbesondere den Sozialisten von Macrons Vorgänger François Hollande - drohen dagegen teils schwere Verluste. Wahlforscher sagen den Sozialisten und verbündeten linken Parteien nur zwischen 20 und 35 Sitze voraus. Das konservative Lager könnte zwischen 60 und 90 Mandate gewinnen. Linkspartei und Kommunisten kämen auf zwischen fünf und 25 Sitze, die rechtspopulistische Front National auf bis zu sechs Sitze.



Schon im ersten Wahlgang war Macrons Bündnis mit 32,3 Prozent weit vorne gelandet. Wegen des Mehrheitswahlrechts mit zwei Runden kann der Präsident mit einer klaren absoluten Mehrheit rechnen. Es wird in 577 Wahlkreisen jeweils ein Abgeordneter gewählt. Nur vier Sitze wurden bereits in der ersten Runde vor einer Woche vergeben, im Rest der Wahlkreise waren Stichwahlen nötig. Dort treten die beiden Bestplatzierten der ersten Runde gegeneinander an. Anders als im ersten Wahlgang reicht jetzt eine relative Mehrheit für einen Sieg.



Zur Wahl aufgerufen sind mehr als 47 Millionen Franzosen. Die letzten Wahllokale schließen um 20 Uhr, unmittelbar im Anschluss gibt es erste Hochrechnungen. Wahlforscher rechnen mit einer Wahlbeteiligung von 46 oder 47 Prozent – so niedrig wie noch nie bei einer Parlamentswahl seit Gründung der Fünften Republik 1958.