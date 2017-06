Zwei enge Vertraute von Premierministerin Theresa May sind als Reaktion auf die deutlichen Verluste der Tories bei der Parlamentswahl zurückgetreten. Die beiden Ko-Stabschefs von May, Nick Timothy und Fiona Hill, gaben ihre Ämter auf. "Ich übernehme die Verantwortung für meinen Anteil an diesem Wahlkampf, der die Aufsicht über unser politisches Programm war", schrieb Timothy in dem Tories-Blog conservativehome. Er habe seinen Job als Ratgeber bereits am Vortag aufgegeben. Den Rücktritt von Hill teilte ein Parteisprecher mit.

Nach der Wahl hatten viele Tories den Rücktritt von Timothy und Hill gefordert. Insbesondere Timothy gilt als verantwortlich für einen der größten Missgriffe im Wahlkampf: Den Plan für eine Reform der Pflege-Finanzierung, die als "Demenzsteuer" gebrandmarkt wurde und die Premierministerin zu einer politischen Kehrtwende mitten im Wahlkampf zwang.

Auch May selbst steht in der Kritik. Die Premierministerin hatte sich von der vorgezogenen Neuwahl ein starkes Mandat für die Brexit-Verhandlungen erhofft. Das Gegenteil geschah bei der Wahl am Donnerstag: Die Tories erlitten große Verluste und büßten ihre absolute Mehrheit im Unterhaus ein. Trotz Rücktrittsforderungen ließ sich May am Freitag von Königin Elizabeth II. offiziell mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen. Sie ist dabei auf die Unterstützung der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) angewiesen.