Monika aus Simbabwe ist seit 2000 in London und wählt heute in Kingston Labour. "Unverantwortlich, wie die Regierung die Hilfe für die Armen, die Alten, die Behinderten gestrichen hat", sagt die Altenpflegerin, "denken die nur an sich selbst?"



Monika ärgert sich über die Ideen der Konservativen für die Sozialpolitik. "Wir müssen eine andere Regierung haben. Ich betreue einen Behinderten, der bekommt kein Geld mehr, kann nicht arbeiten. Überlegt die Regierung nicht, was das für die Menschen bedeutet?"