Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will trotz des Wahldesasters von Premierministerin Theresa May rasch mit den Verhandlungen zum Ausstieg Großbritanniens aus der EU beginnen. "Wir wollen zügig verhandeln, wir wollen im Zeitrahmen verhandeln. Und deshalb glaube ich, dass zur Stunde nichts dagegen spricht, dass die Verhandlungen – wie das auch beschlossen wurde und verabredet wurde – beginnen können", sagte die Kanzlerin bei einem Staatsbesuch in Mexiko. Dies gelte auf jeden Fall für die Seite der 27 verbleibenden EU-Staaten und die EU-Institutionen. "Wir von unserer Seite sind verhandlungsbereit und vorbereitet."







Auch May hatte zuvor bekräftigt, am Zeitplan festhalten zu wollen. Vereinbart ist, dass die Verhandlungen am 19. Juni beginnen sollen.

Zuvor muss May jedoch noch eine neue Regierung bilden. Ihre Konservative Partei hatte bei der Parlamentswahl am Donnerstag ihre absolute Mehrheit verloren, bleibt aber stärkste Kraft. Nun will sie mit der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) eine Koalition bilden. May hatte sich von den vorgezogenen Wahlen eigentlich Stimmengewinne und Rückenwind für die anstehenden Brexit-Verhandlungen erhofft.



Die Premierministerin will am Wochenende Gespräche mit der DUP führen, und hat bereits mit der Bildung ihres Kabinetts begonnen: Mehreren Schlüsselfiguren versprach sie, dass diese ihren Job behalten werden. So ließ sie Schatzkanzler Philip Hammond, Außenminister Boris Johnson, Innenministerin Amber Rudd, Verteidigungsminister Michael Fallon sowie Regierungsminister David Davis im Amt, der für Großbritannien den Brexit verhandelt.

Die Auszählung des letzten Wahlkreises Kensington in London dauerte bis zum späten Freitagabend, weil die Helfer nach Auszählungen mit ganz knappem Ergebnis erst einmal pausierten. 2015 hatten dort die Konservativen gewonnen, diesmal machte eine Labour-Politikerin das Rennen mit nur 20 Stimmen Vorsprung. Die Konservativen verfügen damit über 318 Sitze, 13 weniger als nach der vorigen Wahl vor zwei Jahren. Labour kommt auf 262 Stimmen.



International bekam May nach der Wahl Unterstützung: US-Präsident Donald Trump rief sie nach Angaben des Weißen Hauses an und erklärte, er freue sich auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. Er habe zudem gesagt, dass es zwischen den USA und Großbritannien eine "besondere Beziehung" gebe. May war die erste ausländische Regierungschefin gewesen, die Trump nach seiner Wahl im Weißen Haus besuchte.