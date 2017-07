In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es einen Angriff auf die irakische Botschaft gegeben. Nach Angaben von Augenzeugen sprengte sich ein Selbstmordattentäter direkt vor der diplomatischen Vertretung in die Luft. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden versuchten weitere Angreifer, in das Gebäude einzudringen. Weitere Details wollte die Polizei zunächst nicht bekannt geben. Noch ist unklar, ob es Tote gegeben hat.



Die irakische Botschaft befindet sich in Schar-e Naw, einem Viertel im Zentrum Kabuls. Medien berichten von mehreren Explosionen, von andauernden Gefechten und Schüssen. Zivilisten würden aus dem Gebiet in Sicherheit gebracht, hieß es aus Sicherheitskreisen.



In den vergangenen Wochen kam es in Kabul mehrmals zu schweren Anschlägen. Zuletzt wurden 26 Menschen bei einem Autobombenanschlag getötet. Ende Mai war auch die deutsche Botschaft schwer beschädigt worden, als ein Selbstmordattentäter im Diplomatenviertel von Kabul einen mit 1.500 Kilogramm Sprengstoff beladenen Tanklaster in die Luft gesprengt hatte. Allein bei dieser Attacke wurden mehr als 150 Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt.