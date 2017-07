Bei einem Überfall der radikalislamischen Taliban auf afghanische Soldaten auf einem Armeestützpunkt in der Provinz Kandahar wurden nach Regierungsangaben 26 Soldaten getötet. Die Soldaten hätten Widerstand geleistet und mehr als 80 Aufständische getötet, sagte ein Sprecher des afghanischen Verteidigungsministeriums. Mehrere Medien berichteten unter Berufung auf anonyme Quellen allerdings von mindestens 40 Toten. Ein Sprecher der Taliban behauptet auf Twitter, dass 74 Männer getötet worden seien.



Ein Anwohner sagte der Nachrichtenagentur AFP, "Hunderte Taliban" seien mit einem Konvoi von rund 30 Fahrzeugen zu dem Stützpunkt im Südwesten des Landes vorgedrungen und hätten diesen von mehreren Seiten angegriffen. Die Soldaten hatten Unterstützung aus der Luft erhalten. Die mehrstündigen Gefechte ereigneten sich auf dem Stützpunkt Karsali in der Provinz Kandahar. Ein Krankenhaus in Kandahar meldet, dass mindestens 25 verletzte Soldaten eingeliefert worden seien.

Nächtliche Überfälle, wie dieser, auf Armee und Polizei häufen sich seit Monaten. Der US-Behörde für den Wiederaufbau in Afghanistan (Sigar) zufolge stieg die Zahl der getöteten Sicherheitskräfte im Jahr 2016 um 35 Prozent an. Kleinere Stützpunkte werden fast wöchentlich angegriffen. Im April hatten die Taliban das große Camp Schahin in Masar-i-Scharif im Norden angegriffen und rund 160 Soldaten getötet.



Die afghanischen Sicherheitskräfte sind überfordert und demoralisiert. Die Nato und die USA überlegen, wieder mehr Truppen in Afghanistan einzusetzen. US-Präsident Donald Trump stelle die versprochene Truppenerhöhung von mehreren Tausend Mann jedoch wieder infrage. Sicherheitskreise in Kabul berichten, dass die für Mitte Juli versprochene Entscheidung wieder um Wochen vertagt worden sei.