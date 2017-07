Journalisten in Ungarn haben mitbekommen, wie Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu während seines Besuchs in Budapest in drastischen Worten auf die EU schimpfte. Das berichtet das Nachrichtenportal ynet und spricht von einer Mikrofonpanne. Demnach sagte Netanjahu in Anwesenheit des ungarischen Premiers Viktor Orbán, es sei "verrückt", wie Israel von der EU behandelt werde. "Es ist unlogisch: Europa minimiert seine Sicherheit, indem es die von Israel untergräbt", soll Netanjahu gesagt haben. Als deutlich wurde, dass Journalisten im Nebenzimmer mithören konnten, sei das Mikrofon stumm geschaltet worden.



Die Zeitung Haaretz zitiert Netanjahu: "Die Europäische Union ist die einzige Vereinigung von Ländern weltweit, die ihre Beziehungen mit Israel (...) an politische Bedingungen knüpft." Laut ynet bezog sich Netanjahu mit dieser Kritik auf technologische Kooperationen, die die EU davon abhängig macht, dass zwischen Israel und den Palästinensern die Voraussetzungen für Friedensgespräche geschaffen werden. Mit diesem "verrückten Versuch" gefährde die EU die Beziehungen zu Israel, sagte Netanjahu dem Bericht zufolge. Europa müsse sich entscheiden, "ob es leben und gedeihen will oder ausdörren und verschwinden".

Netanjahu traf sich in Budapest mit den Regierungschefs Polens, Tschechiens, Ungarns und der Slowakei. Die Vertreter der sogenannten Visegrád-Gruppe hätten "die Positionen Israels innerhalb Europas regelmäßig verteidigt", sagte er. Israel sei die "einzige Demokratie im Nahen Osten" und könne Europa viel bieten – unter anderem in Sicherheitsfragen und bei technologischem Know-how. Die EU solle damit aufhören, Israel zu kritisieren.

Orbán stimmt Netanjahu zu

Der ungarische Premier zeigte sich in dem Gespräch mit Netanjahu verständnisvoll. Die EU verhalte sich gegenüber seinen Mitgliedsstaaten ähnlich. "Wir wissen, von was Sie reden", sagte Orbán laut ynet.



Netanjahu äußerte sich außerdem zu israelischen Luftschlägen gegen Waffenlieferungen für die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah in Syrien. "Ich habe (Russlands Präsident) Putin gesagt, wenn wir sehen, dass (der Iran) Waffen zur Hisbollah bringt, dann treffen wir die. Wir haben das schon Dutzende Male gemacht." Israel äußert sich üblicherweise nicht zu diesen Angriffen.