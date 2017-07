Die Bundesregierung hat nach der Inhaftierung von Menschenrechtsaktivisten in Istanbul neue Maßnahmen im Umgang mit der Türkei angekündigt. Als Reaktion auf die Verhaftung der deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner und anderer würden die Reisehinweise des Auswärtigen Amts für das Land verschärft, sagte Außenminister Sigmar Gabriel.



Außerdem wolle die Regierung die künftige Vergabe von sogenannten Hermesbürgschaften für Exportkredite prüfen – diese Bürgschaften des Bundes decken Risiken deutscher Firmen ab, die in der Türkei aktiv sind. "In einem Land, in dem es keine Rechtsicherheit gibt", könne man Unternehmen nicht zu Investitionen raten, sagte Gabriel.



Zudem müssten Investitionskredite und Vorbereitungshilfen der EU für einen Beitritt überdacht werden, sagte der Außenminister. Er könne sich auch nicht vorstellen, dass die EU-Verhandlungen mit der Türkei über eine Zollunion ausgeweitet werden könnten. Man könne nicht so weitermachen wie bisher, sagte Gabriel. In der Bundesregierung müsse man über weitere Maßnahmen sprechen. Die jetzigen Punkte seien mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz abgestimmt.

Steudtner und weitere Menschenrechtler waren wegen Terrorismusvorwürfen festgenommen worden. Die Vorwürfe seien "an den Haaren herbeigezogen", sagte Gabriel. Steudtner hatte in der Türkei gemeinsam mit einem ebenfalls inhaftierten schwedischen Kollegen ein Seminar als Trainer geleitet, an dem die übrigen Inhaftierten teilnahmen. Der Außenminister forderte die umgehende Freilassung Steudtners sowie des deutsch-türkischen Welt-Korrespondenten Denis Yücel, der deutschen Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu Corlu sowie weiterer Inhaftierter. Insgesamt säßen derzeit neun Deutsche in der Türkei in Haft. Am Dienstag hatte sich bereits Kanzlerin Merkel in einer Rede mit Steudtner und weiteren mit ihm zusammen inhaftierten Menschenrechtsaktivisten solidarisch erklärt.

Die Bundesregierung habe bei allen Provokationen aus der Türkei – Gabriel erwähnte explizit Nazivorwürfe gegen Deutschland – besonnen reagiert und viel Geduld bewiesen, auch wenn das bisweilen schwer gewesen sei, sagte der Außenminister. Als Grund nannte er unter anderem die vielen türkischen Staatsbürger, die in Deutschland leben.

Reisehinweise Türkei Die bisherigen Reisehinweise "Die innenpolitische Lage in der Türkei ist weiterhin angespannt. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu vereinzelten Demonstrationen und Großveranstaltungen kommen kann. Reisenden wird daher empfohlen, sich von politischen Veranstaltungen und grundsätzlich von größeren Menschenansammlungen fernzuhalten." Mehr im Internet-Achiv Die neuen Reisehinweise "Die innenpolitische Lage in der Türkei ist weiterhin angespannt. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu vereinzelten Demonstrationen und Großveranstaltungen kommen kann. Zuletzt waren in der Türkei in einigen Fällen Deutsche von freiheitsentziehenden Maßnahmen betroffen, deren Grund oder Dauer nicht nachvollziehbar war. Hierbei wurde teilweise der konsularische Zugang entgegen völkerrechtlichen Verpflichtungen verweigert. Personen, die aus privaten oder geschäftlichen Gründen in die Türkei reisen, wird zu erhöhter Vorsicht geraten und empfohlen, sich auch bei kurzzeitigen Aufenthalten in die Listen für Deutsche im Ausland bei Konsulaten und der Botschaft einzutragen." mehr

Man habe zudem gehofft, dass auf der türkischen Seite Vernunft zurückkehren werde, sagte Gabriel. Wieder und wieder sei man aber enttäuscht worden. "Immer wieder wurde die nächste Stufe der Eskalation erklommen." Er kritisierte dabei auch die innenpolitischen Maßnahmen der türkischen Regierung seit dem Putsch vor rund einem Jahr, unter anderem gegen Medien und Regierungskritiker. Die Regierung habe damit den Boden europäischer Werte und auch der Werte der Nato verlassen.

"Wir erwarten eine Rückkehr zu europäischen Werten", forderte er vor dem Hintergrund zahlreicher Verletzungen von Menschenrechten in der Türkei. Infolge des gescheiterten Putschversuches von vor einem Jahr hatte die Regierung Zehntausende Beamte und Lehrer entlassen und Tausende inhaftiert, darunter auch Deutsche.