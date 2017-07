Nach einer neunstündigen Belagerung ist die Blockade des venezolanischen Parlaments am Mittwochabend beendet worden. Mutmaßliche Anhänger der sozialistischen Regierungspartei von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hatten am Mittwochmorgen das Parlamentsgebäude gestürmt und Oppositionsabgeordnete angegriffen.

Anschließend blockierten Dutzende Demonstranten den Eingang des Gebäudes, die Belagerung endete erst nach neun Stunden. Insgesamt wurden mindestens zwölf Menschen verletzt, darunter sieben Parlamentarier. 350 Menschen – Abgeordnete, Journalisten und Mitarbeiter – saßen während der Blockade im Parlamentsgebäude fest.



Rot gekleidete Unterstützer Maduros waren am Nationalfeiertag Venezuelas auf das Parlamentsgelände gestürmt und hatten in den Gärten Feuerwerkskörper gezündet. Einigen Angreifer gelang es, sich Zutritt ins Innere des Parlamentsgebäudes zu verschaffen, wo sie mit Stöcken und Metallstangen auf Abgeordnete, die zu einer Sondersitzung versammelt waren, eingeschlagen haben sollen – ohne ein Eingreifen der Nationalgarde, die vor dem Gebäude positioniert war. Erst am Abend schritten Polizei und Armee ein und beendeten die Belagerung.



Ein Abgeordneter soll bewusstlos und mit Rippenbrüchen ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Der Parlamentarier Armando Arias, der ebenfalls Verletzungen erlitt, sagte: "Das tut nicht so sehr weh wie mit anzusehen, wie wir jeden Tag ein bisschen mehr von unserem Land verlieren."

Präsident Maduro verurteilte den Angriff und sagte, er werde nie "ein Komplize für Gewalttaten sein". Außerdem kündigte er Untersuchungen an. Auch Heather Nauert, Sprecherin des US-Außenministeriums, äußerte sich zu den Vorfällen und bezeichnete die Gewalt als einen Angriff auf die demokratischen Werte, für die Männer und Frauen vor 206 Jahren gekämpft hätten. Venezuela ist seit 1811 unabhängig.

Seit April kommt es in Venezuela bei Protesten gegen Staatschef Maduro immer wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen. Dabei gab es bislang 91 Tote, mehrere Tausend wurden verletzt. Die Opposition macht den sozialistischen Präsidenten unter anderem für die schwere Wirtschaftskrise in dem ölreichen Land verantwortlich, die zu enormen Versorgungsengpässen geführt hat. Die konservative Opposition stellt im venezolanischen Parlament die Mehrheit, Maduros Minderheitsregierung versucht, mit Dekreten zu regieren.