Paris - Amerikanisch-französische Militärparade US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania sind zu Gast in Frankreich. Zum französischen Nationalfeiertag sahen sie sich mit Emmanuel Macron die traditionelle Militärschau auf der Avenue des Champs-Élysées an. © Foto: Alain Jocard/AFP/Getty Images

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat anlässlich des französischen Nationalfeiertages die Beziehung seines Landes zu den USA gewürdigt. Frankreich habe in seiner Geschichte "zuverlässige Verbündete gefunden, Freunde, die uns zu Hilfe geeilt sind", sagte Macron während der traditionellen Militärparade auf den Champs-Élysées in Paris. US-Präsident Donald Trump schaute als Ehrengast zu. "Die Vereinigten Staaten von Amerika gehören dazu. Deshalb wird nichts uns jemals trennen."

Anlass für Trumps Besuch war das Jubiläum des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren; die US-Amerikaner kämpften damals an der Seite Frankreichs gegen Deutschland. Die USA hatten sich im 1914 begonnenen Ersten Weltkrieg zunächst aus den Kämpfen herausgehalten. Am 6. April 1917 erklärte das Land dem Deutschen Kaiserreich den Krieg und schickte Soldaten nach Europa. Das US-Eingreifen gilt als ein entscheidender Faktor für den Sieg der Alliierten 1918.

Vor den Augen der beiden Staatschefs flogen französische und amerikanische Kampfjets über die Champs-Élysées. Einige der Flugzeuge zeichneten die französischen Nationalfarben Blau-Weiß-Rot in die Luft. Macron und Trump wohnten dem Spektakel auf der Haupttribüne bei. Insgesamt waren 63 Militärflugzeuge an der Parade beteiligt.

Macron war in einem Militärfahrzeug zu der Parade gebracht worden. Im Anschluss inspizierte er die Truppen auf den Champs-Élysées. An der Parade nahmen mehr als 3.700 Fußsoldaten und mehr als 200 Fahrzeuge teil. Auch amerikanische Militärs marschierten mit, fünf von ihnen in Uniformen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs.



Streitthemen Klima und Welthandel an Rand gerückt

Im Anschluss an die Militärparade verabschiedeten sich Macron und seine Frau Brigitte von Donald und Melania Trump. Trump und seine Frau waren seit Donnerstag in Frankreich. Bei einem Treffen im Élysée-Palast hatten sich die beiden Präsidenten um Annäherung bemüht – und ihre Unstimmigkeiten etwa bei der Klimapolitik an den Rand gerückt. Zwischen Trump und anderen westlichen Führern herrschen bei Themen wie Klima oder Welthandel politisch sehr unterschiedliche Auffassungen. Trump hatte den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen angekündigt; Macron reagierte mit der Aufforderung "Make our planet great again".



Frankreich und die USA vereinbarten ein gemeinsames Vorgehen für einen Fahrplan zur Zukunft von Syrien nach dem Bürgerkrieg, im Antiterrorkampf und gegen Dumping auf dem Weltmarkt.

Überschattet wurden die Feierlichkeiten vom ersten Jahrestag des Anschlags von Nizza. Der Nationalfeiertag erinnert ursprünglich an den Sturm auf die als Gefängnis genutzte Pariser Festung Bastille 1789, der als Geburtsstunde der Französischen Revolution gilt. Wegen des symbolträchtigen Datums war die Lastwagen-Attacke auf der Strandpromenade von Nizza mit 86 Toten auch als Angriff auf Frankreich und seine Werte verstanden worden.