US-Präsident Donald Trump hat seinen bisherigen Stabschef Reince Priebus entlassen. Auf Twitter kündigte Trump an, John F. Kelly, den Minister für Innere Sicherheit zum neuen Stabsschef zu machen. Der Stabschef kontrolliert den Zugang zum Präsidenten und hilft, die politischen Prioritäten festzulegen.

Kelly sei ein "großartiger Amerikaner und Anführer" und habe "einen spektakulären Job als Innenminister" gemacht, lobte Trump seinen neuen Chief of Staff. Er werde ein "echter Star" seines Verwaltungsapparats sein, fügte er hinzu.



In einer weiteren Kurznachricht bedankte er sich bei Reince Priebus für dessen Arbeit. "Wir haben viel zusammen erreicht und ich bin stolz auf ihn."



Weißes Haus - Machtkampf in Trumps Umfeld Der neue Kommunikationschef Anthony Scaramucci soll Stabschef Reince Priebus und den Chefstrategen Steve Bannon beleidigt haben. Er erklärte seine Attacken mit seiner »bunten Sprache«. © Foto: Joshua Roberts/Reuters

Mit dem Personalwechsel hat der interne Machtkampf im Weißen Haus seinen Höhepunkt erreicht. Der Konflikt zwischen Trumps neuem Kommunikationschef Anthony Scaramucci und dessen Konkurrenten Priebus war eskaliert, nachdem jemand angeblich illegal Finanzinformationen über Scaramucci weiterverbreitet hatte. In dem mittlerweile gelöschten Tweet verlinkte der wütende Kommunikationschef auf die Twitter-Adresse von Priebus. "Angesichts der Weitergabe meiner finanziellen Infos, die ein Schwerverbrechen ist, werde ich das @FBI und das Justizministerium kontaktieren #Sumpf @Reince45."



Scaramucci stritt ab, dass sein Tweet eine Drohung an Priebus war. Einem Reporter der New York Times sagte er jedoch, sein Stabschef sei ein "fucking paranoider Schizophrener, ein Paranoiac". Zudem warf er Priebus in einem Interview mit dem Sender CNN vor, Informationen an die Presse weitergegeben zu haben. Trump ließ Scaramucci gewähren.

Ein Reporter des Wall Street Journal schrieb auf Twitter, Priebus habe ihm gesagt, er sei zurückgetreten. "Priebus ist ein guter Mann", sagte Trump nach seiner Rückkehr aus New York Reportern. "Kelly wird einen fantastischen Job machen."

Der "Falke" gibt ab sofort Trumps Linie vor

Der Ex-Marine Kelly leitet derzeit das Ministerium für Heimatschutz, Homeland Security. Der 67-Jährige ist ein knallharter Konservativer. Er war der erste Nicht-Zivilist im Amt des US-Heimatschutzministers und wurde oft als "Falke der Grenzsicherung" beschrieben. Bisher kümmerte sich Kelly in der Trump-Regierung um Grenzsicherung und Terrorabwehr.



Bei Trump steht Kelly seit längerem sehr hoch im Kurs. Trump hat ein exzellentes Verhältnis zu einer Reihe von Ex-Militärs und hat aus seiner Bewunderung für die Generäle nie einen Hehl gemacht. Kelly sitzt künftig an einer der wichtigsten Schaltstellen der Macht im politischen Gefüge der USA.

US-Medien zitieren allerdings schon seit Tagen Insider aus dem Weißen Haus, die an Kellys Eignung zum Stabschef massive Zweifel hegen.

Priebus, der aus der Führung der republikanischen Partei kommt, hatte als Funktionär nicht viel administrative Erfahrung und von Beginn an einen schweren Stand. Zunächst mit Trumps Chefstratege Steve Bannon zerstritten, rauften sich die beiden angesichts eines ausufernden Lagerkampfs im Weißen Haus zunehmend zusammen. Priebus ist ein enger Freund des mächtigen Sprechers des Repräsentantenhauses, Paul Ryan.

Die Ernennung des damaligen Parteichefs der Republikaner war als versöhnliches Zeichen an das Establishment der Partei interpretiert worden. Der leutselige Priebus galt zunächst als hervorragend geeignet, Brücken in den Kongress zu bauen, den Trump für eine Reihe seiner Projekte brauchen sollte. Das ist Priebus aber nie wirklich gelungen. Ein ähnlicher Grad der Vernetzung ist für Kelly nicht hinterlegt.

Mit der Entlassung von Priebus ist die nächste spannende Frage die Zukunft von Chefstratege Bannon. Auch ihn hatte Scaramucci obszön beschimpft, auch das war seitens Trumps ohne Folgen geblieben.