Sehr geehrter Herr Präsident,



willkommen in Deutschland, der Heimat ihrer Vorväter. Sie sind beim G20-Gipfel Gast in einem Land, dem es so gut geht wie lange nicht mehr, deutlich besser jedenfalls – ich bedauere, das sagen zu müssen – als den Vereinigten Staaten von Amerika.

Sie glauben mir nicht? Hier sind die Zahlen: Bei uns beträgt die Arbeitslosenquote nach international üblicher Definition angepasst 3,9 Prozent, bei Ihnen haben 4,7 Prozent der Bevölkerung keinen Job. Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal um 0,6 Prozent gewachsen, die amerikanische nur um 0,4 Prozent. Unsere Staatsschuldenquote liegt bei 67 Prozent der Wirtschaftsleistung, Ihre bei 107 Prozent. Die Deutschen leben länger als die Amerikaner, sie haben deutlich mehr Urlaub – und sie verdienen dabei in etwa genauso viel. Und ja: Wir bauen eindeutig die besseren Autos.

Keine Frage: Es ist nicht alles gut bei uns, deshalb setzt sich eine unserer beiden Volksparteien für mehr soziale Gerechtigkeit ein. Aber ganz ehrlich: Das sind Details, verglichen mit den USA ist Deutschland ein Gerechtigkeitsparadies. Wenn Sie sich in Hamburg ein wenig umschauen, dann werden Sie verstehen, was ich meine. Jeder hat bei uns Anspruch auf eine Krankenversicherung, die Schulen und Universitäten sind zumeist umsonst, es gibt Busse und Bahnen und eine staatliche Mindestsicherung.

Warum ich Ihnen das schreibe? Weil man hört, Sie wollten ihr Land wieder "groß" machen – und Sie vielleicht die eine oder andere Anregung ganz gut gebrauchen können.



Ein starker Staat ist keine Bedrohung

Diese fixe Idee zum Beispiel, man könne einen Staat führen wie ein Unternehmen: Vergessen Sie das! Auch bei uns haben das die Leute lange geglaubt. Sie hatten von einer Steuererklärung geschwärmt, die auf einen Papierdeckel passt. Sie hatten Entbürokratisierungskommissionen gegründet und wollten staatliche Leistungen einschränken.

Heute lachen wir darüber. Wir haben erkannt, dass ein starker Staat keine Bedrohung für ein erfolgreiches Wirtschaften ist, sondern die Voraussetzung – und dass die Menschen produktiver sind, wenn sie nicht ständig um die nackte Existenz kämpfen müssen. Nehmen Sie das Thema Gesundheit: Bei uns muss praktisch jeder Beschäftigte eine Krankenversicherung abschließen. Das klingt für Sie wahrscheinlich nach Sozialismus, aber es stellt sicher, dass die Absicherung auch bezahlbar bleibt, weil die Krankenkassen auch kranke Menschen versorgen können, wenn sie als Ausgleich auch Gesunde unter Vertrag hat, die selten zum Arzt gehen. Die Sache ist übrigens nicht einmal teurer: Wir geben etwa elf Prozent unserer Wirtschaftsleistung für die Gesundheitsvorsorge aus, Sie fast siebzehn. Wenn das kein guter Deal ist, was dann?

Oder die Sache mit den Steuern. Sie versprechen Ihren Bürgern die größte Steuersenkung aller Zeiten, dabei nehmen Sie bereits heute weniger Steuern ein als die meisten anderen Industrienationen. Die amerikanische Steuerquote beträgt 26,4, die deutsche 36,9 Prozent der Wirtschaftsleistung. Zugegeben, das bedeutet, dass den Menschen bei uns weniger Netto vom Brutto bleibt. Aber dafür können sie ihre Kinder in der Regel auf eine halbwegs ordentliche Schule schicken, ohne dafür Unsummen ausgeben zu müssen.

Bei uns wird sogar darüber diskutiert, die Steuern für die Wohlhabenden nach oben zu setzen. Sie haben richtig gelesen: Nach oben, nicht nach unten. Das finden natürlich nicht alle gut, aber ein Proteststurm ist bislang ausgeblieben, denn wir haben die Erfahrung gemacht: Am Ende können auch die Unternehmen mit hohen Steuersätzen gut leben, wenn sie dafür qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte bekommen.



Viel Glück mit den Spritschluckern

Zugegeben: Auch wir schummeln, zum Beispiel wenn es um die Abgaswerte unserer Autos geht. Aber die meisten unserer Politiker wissen, dass die Zeit der fossilen Brennstoffe zu Ende geht und der Kampf gegen den Klimawandel gewaltige wirtschaftliche Potenziale birgt. Strenge Umweltnormen schützen deshalb nicht nur die Verbraucher. Sie zwingen die Industrie heute schon, sich auf die Welt von morgen einzustellen – und verschaffen den Unternehmen damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Selbst wenn Sie die amerikanische Umweltbehörde komplett abschaffen: Es ist unwahrscheinlich, dass sich amerikanische Spritschlucker auf den Märkten der Zukunft gut verkaufen werden.

Sie haben schon recht: Der internationale Handel muss fair sein, aber wenn das nur ein Vorwand ist, um sterbenden Industrien mit Einfuhrzöllen noch einige Jahre künstlich am Leben zu halten, dann werden Sie ihr Land damit nicht groß machen, sondern klein. Und wir hier in Deutschland fürchten, dass genau das passiert. Noch ist es nicht zu spät, den Kurs zu ändern.

Genießen Sie den Aufenthalt!