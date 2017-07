US-Präsident Donald Trump hat die Entscheidung seines ältesten Sohnes verteidigt, sich im Wahlkampf mit einer russischen Anwältin zu treffen. Er sei der Meinung, dass viele Menschen ein solches Gesprächsangebot angenommen hätten, sagte Trump am Donnerstag bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. "So etwas nennt man Recherche über die Opposition."



Zudem deutete der US-Präsident an, sich die Möglichkeit für einen Ausstieg vom Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen offenzuhalten. "Es kann noch etwas passieren bezüglich des Pariser Abkommens", sagte er nach einem Gespräch mit Macron. "Wenn es passiert, dann wäre das wunderbar. Wenn nicht, dann ist das auch okay."



Er erneuerte damit seine Position, die er bereits vor Wochen klargemacht hatte bei der Ankündigung, das Abkommen zu verlassen. Damals hatte er gesagt, er wolle nachverhandeln und für die USA bessere Konditionen erwirken. Trump ist derzeit beim Kampf gegen den Klimawandel international isoliert. Sein Land bezeichnete Trump bei seinem Besuch in Paris als "Anführer beim Umweltschutz".

In der Abschlusserklärung des G20-Gipfels in Hamburg hat es einen Sonderabsatz gegeben, der den Dissens zwischen den USA und den anderen 19 Partnern festschrieb. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte mehrfach erklärt, eine Nachverhandlung des Klimaabkommens sei ausgeschlossen. In der Abschlusserklärung wird der Rückzug der USA als unumkehrbar bezeichnet.



USA und Frankreich planen Nachkriegsordnung für Syrien

Zudem hob Trump die engen Beziehungen zwischen beiden Ländern hervor. "Die Freundschaft zwischen unseren beiden Nationen und uns selbst ist unzerbrechlich", sagte Trump. "Frankreich ist Amerikas erster und ältester Verbündeter. Viele Menschen wissen das nicht", sagte der US-Präsident bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Pariser Élysée-Palast.

Nach Angaben von Emmanuel Macron werden die USA und Frankreich zudem einen Plan für die Zukunft Syriens nach dem Bürgerkrieg ausarbeiten. Die Länder strebten die Schaffung einer Kontaktgruppe an, "um einen politischen Fahrplan für die Zeit nach dem Krieg vor allem in Syrien zu schaffen". Macron deutete die Bereitschaft an, dabei auch Vertreter Baschar al-Assads zu beteiligen. Er mache aus der Absetzung Assads keine Bedingung für eine Intervention Frankreichs. "Wir haben in der Tat die französische Doktrin im Hinblick auf Syrien geändert", sagte er.

Trump sagte, die im Südwesten erreichte und seit fünf Tagen haltende Waffenruhe sei ein großer Fortschritt. "Fünf Tage sind für Syrien eine lange Zeit. Viele Leute sind deswegen nicht getötet worden." Die USA arbeiteten mit ihren Partnern an einer Ausdehnung der Waffenruhe auf ein zweites, umkämpftes Gebiet.

Im Hinblick auf eine gemeinsame Wirtschaftspolitik konnten sich die USA und Frankreich darauf verständigen, gemeinsam gegen Niedriglöhne vorzugehen. "Wir wollen zusammenarbeiten, um wirksame Maßnahmen im Kampf gegen Dumping zu ergreifen", sagte Macron. Sowohl der EU als auch den USA solle es erlaubt sein, heimische Branchen und Arbeiter zu schützen, sagte Macron. "Im Rahmen eines Freihandels, aber eines gerechten Freihandels."

Deutschland und Frankreich im Umgang mit Trump einig

Der französische Präsident hatte Trump mit militärischen Ehren im Hof des Invalidendoms empfangen. Eine Blaskapelle spielte die Nationalhymne beider Länder. Anschließend führte das Ehepaar Macron das Ehepaar Trump durch den Dom, unter anderen zum Grab des französischen Kaisers Napoleon. Melania Trump und Brigitte Macron schauten sich im Anschluss auch die Kathedrale Notre-Dame an und machten eine Bootstour auf der Seine. Am Abend planen Macron und Trump ein Abendessen im Eiffelturm.

Melania and I were thrilled to join the dedicated men and women of the @USEmbassyFrance, members of the U.S. Military and their families. pic.twitter.com/ZSdsJ0Bsbl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Juli 2017

Er wolle Trump mit der Einladung symbolisch die Hand reichen, sagte Macron vor dem Treffen. In Fragen des Klimaschutzes gebe es "starke Meinungsunterschiede" mit Trump, sagte Macron kurz vor Beginn der Beratungen mit dem US-Präsidenten. "Mein Wunsch ist, ihn letztlich überzeugen zu können." Deutschland und Frankreich seien in ihrer Haltung zu Trumps Regierung einig. "Es gibt keine Differenzen zwischen Frankreich und Deutschland in der Frage, wie man mit Präsident Trump umgehen soll", sagte Macron.

Vor dem Besuch betonten beide Staatschefs das gemeinsame Interesse ihrer Länder, etwa beim Antiterrorkampf und beim Syrien-Konflikt. Am Freitag schaut Trump noch als Ehrengast bei der Militärparade zum französischen Nationalfeiertag auf den Champs-Élysées zu. Anlass ist der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren. Amerikanische Truppen hatten damals an der Seite Frankreichs gegen Deutschland gekämpft. Allein für die Absicherung der Militärparade werden angesichts der Anschlagsgefahr 3.500 Polizisten im Einsatz sein.