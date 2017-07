Das US-Justizministerium hat einen Eilantrag gegen die jüngste Entscheidung eines Bundesrichters zum Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump gestellt. Die Regierung forderte darin, dass das Oberste Gericht eine von Richter Derrick Watson in Hawaii erlassene Verfügung zurücknimmt. Die besagt, das Einreiseverbot gelte nicht für Großeltern, Enkelkinder, Schwägerinnen und Schwager, Tanten und Onkel, Nichten und Neffen sowie Cousinen und Cousins von bereits in den USA lebenden Menschen.

Damit umgeht die Regierung das Berufungsgericht in San Francisco, das bereits einmal gegen Trumps Verfügung entschieden hatte. Das Oberste Gericht dagegen hatte Teile des Erlasses schließlich wieder in Kraft gesetzt. Teil der Entscheidung ist eine Vorschrift, nach der Antragssteller aus sechs überwiegend muslimischen Ländern Eintritt in die Vereinigten Staaten bekommen können, wenn sie familiäre oder berufliche US-Beziehungen haben. Bei den Ländern handelt es sich um Syrien, den Sudan, Somalia, Libyen, den Iran und Jemen.



Die US-Regierung legte dies kurz vor Inkrafttreten so aus, dass die Ausnahmen lediglich für Eltern, Ehepartner, Verlobte, Kinder und Geschwister gälten. Andere Verwandte blieben außen vor. Diese Auslegung kritisierte Richter Watson scharf: Die Definition der Regierung von engen Familienbanden sei "die Antithese gesunden Menschenverstandes".