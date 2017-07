In den USA regt sich Widerstand gegen eine von Präsident Donald Trump angeordnete Untersuchung wegen angeblicher Wahlfälschung bei der Präsidentschaftswahl 2016. Mehr als zwei Dutzend Bundesstaaten verweigern die Übergabe sensibler Wählerdaten ihrer Bürger an die von Vizepräsident Mike Pence geleitete Kommission. Trump behauptet, dass es bei der Präsidentschaftswahl im November millionenfachen Betrug zu seinen Ungunsten gegeben habe. Die Kommission soll das nun nachweisen.

Der oberste Wahlleiter von Minnesota, Steve Simon, sagte, er habe "schwerwiegende Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Kommission". Er werde ihr deshalb die sensiblen persönlichen Daten nicht überreichen. Die Kommission fordert unter anderem Auskunft über die Namen, Adressen, Geburtsdaten, die bisherige Wahlteilnahmen, die Parteizugehörigkeit und das Strafregister aller Wähler in allen 50 Staaten und dem Hauptstadtdistrikt Columbia.

Trump fühlt sich von der Weigerung vieler Staaten, die geforderten Wählerdaten zu übermitteln, in seinem Verdacht bestätigt. Er wirft ihnen auf Twitter vor, etwas zu verbergen. Die Kritiker der Kommission dagegen befürchten, die von ihr gesammelten Daten könnten zur Wahlunterdrückung missbraucht werden.

Nach Angaben der US-Wahlbehörden gab es bei der Präsidentschaftswahl keine Hinweise auf Wahlbetrug in größerem Ausmaß. Trump hatte behauptet, drei bis fünf Millionen Stimmen seien illegal abgegeben worden. Diese Zahl entspricht dem Vorsprung Hillary Clintons beim sogenannten Popular Vote, den landesweit addierten Wahlstimmen. Darunter sollen laut Trump vor allem Einwanderer ohne Stimmrecht gewesen sein. Ohne diesen Betrug hätte er auch beim landesweiten Resultat gegen die Demokratin Hillary Clinton gewonnen, argumentiert der Präsident.



Twitter-Tirade gegen NBC und CNN

Am Samstag setzte Trump seine Attacken auf die Moderatoren der Fernsehsendung Morning Joe und deren Arbeitgeber fort. "Der verrückte Joe Scarborough und dumm-wie-ein-Stein Mika sind keine schlechten Menschen, aber ihre Show mit niedrigen Einschaltquoten wird dominiert von ihren NBC-Chefs. Zu schade!", schrieb er auf Twitter.

Für zwei beleidigende Tweets gegen die beiden Moderatoren vor wenigen Tagen hatten ihn selbst viele Republikaner und der ihm wohlgesonnene Fernsehsender Fox News kritisiert. Trump hatte der Sendung Morning Joe am Donnerstag miese Quoten vorgeworfen (die Quoten sind neun Quartale in Folge gestiegen). Er schrieb, die Moderatorin Mika Brzezinski sei verrückt, habe einen niedrigen IQ und sei mit von einem Facelift blutenden Gesicht in seinem Golfclub Mar-a-Lago aufgetaucht.

Scarborough und Brzezinski bezichtigten inzwischen das Weiße Haus der Erpressung. Sie hätten wiederholt Anrufe aus dem Umfeld des Präsidenten erhalten, in denen sie bedroht worden seien, schreiben die Journalisten in der Washington Post. Die Anrufer hätten etwa gefordert, dass das prominente Moderatorenpaar sich bei Trump für seine Berichterstattung entschuldige. Sollte dies nicht geschehen, werde das Skandalblatt National Enquirer eine Story über ihr Privatleben veröffentlichen.

Trump richtete auch weitere Vorwürfe gegen den TV-Sender CNN: "Ich bin äußerst erfreut zu sehen, dass CNN endlich als Fake-News und Abfalljournalismus bloßgestellt wurde. Es ist an der Zeit", schrieb der US-Präsident auf Twitter. CNN hatte in der vergangenen Woche einen Artikel über einen Trump-Vertrauten zurückgezogen. Drei Journalisten reichten daraufhin ihre Kündigung ein.