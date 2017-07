Vor dem G20-Gipfel im Hamburg, bei dem Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin erstmals zu einem bilateralen Gespräch treffen will, hat der US-Präsident Schritte gegen das "destabilisierende Verhalten" der russischen Führung angekündigt. "Unsere Zusammenarbeit mit Polen ist eine Antwort auf die russischen Aktivitäten und sein destabilisierendes Verhalten", sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Warschau. Wie genau seine Regierung vorgehen will, sagte er nicht.

Er glaube, dass Russland sich mit Hackingangriffen in die Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt habe, sagte Trump stattdessen – um gleich aber einzuschränken: "Es könnten aber auch andere Nationen gewesen sein". Seinem Vorgänger Barack Obama warf er vor, nicht rechtzeitig eingegriffen zu haben. "Er hat gedacht, Hillary Clinton würde die Wahl ohnehin gewinnen und wollte es auf sich beruhen lassen."



Trump war am Mittwochabend in der polnischen Hauptstadt eingetroffen, wo er eine Rede auf dem Krasinski-Platz halten und zuvor Gast auf einem der sogenannten Drei-Meeres-Initiative war. Dort versprach er, dass die USA Energielieferungen niemals als Druckmittel gegen ost- und mitteleuropäische Staaten einsetzen werden. Die Region sei ihm sehr wichtig, sagte Trump und schmeichelte damit den versammelten Staats- und Regierungschefs von zwölf mittel- und osteuropäischen Ländern, die ihre Energie- und Handelspläne ausbauen und modernisieren wollen, um sich von Gas- und Öllieferungen aus Russland unabhängiger zu machen.

Polens Staatspräsident Duda nannte Trumps Besuch eine "Visite mit historischem Charakter". Dessen Rede werde "nicht nur für Polen, sondern für die gesamte Welt" sein. Die Medien des Landes berichteten, die polnische Regierung habe dem Weißen Haus bei der Einladung nach Warschau jubelnde Massen versprochen. Die Regierungspartei sowie Regierungsanhänger planten demnach, Menschen mit Bussen zu der Ansprache zu transportieren.

Ein erstes Zeichen der neuen Verbundenheit setzten die USA gleich zu Beginn von Trumps Besuch in Warschau, als sie der Lieferung von Patriot-Flugabwehrraketen des US-Konzerns Raytheon zugestimmt haben. Bereits im März hatte die polnische Regierung erklärt, mit der avisierten Investition von bis zu 7,6 Milliarden Dollar in das amerikanische Waffensystem die Verteidigungsfähigkeit des Landes gegenüber dem großen Nachbarn Russland zu stärken. Verteidigungsminister Antoni Macierewicz lobte die Trump-Regierung, unter der die Verhandlungen beschleunigt worden seien.



Kurz nach seiner Rede – darin will er dem Weißen Haus zufolge in einer Rede ein Bekenntnis zur Nato geben – reist Trump am späten Mittag weiter zum G20-Gipfel nach Hamburg, wo zunächst ein Abendessen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geplant ist.