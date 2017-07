Im Südwesten Syriens sollen ab Sonntag um 12 Uhr Ortszeit die Waffen ruhen. Darauf haben sich US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin in Hamburg geeinigt, sagte US-Außenminister Rex Tillerson nach dem Treffen. Syrien war eines der Hauptthemen in einem mehr als zweistündigen Gespräch, das die beiden während des Gipfels führten.



"Es ist unser erster Erfolg", sagte Tillerson. Er hoffe, dass dies fortgesetzt werden könne in anderen Regionen Syriens. Zu Syriens Präsident Baschar al-Assad habe sich die US-Haltung aber nicht geändert: "Wir sehen keinen Platz für die Familie Assad in der politischen Zukunft Syriens", sagte Tillerson. Es sei jedoch noch nicht entschieden, wie eine Machtübergabe und ein Abdanken Assads gestaltet werden könne.



Russland, die Türkei und der Iran hatten ursprünglich auf die Einrichtung sogenannter Deeskalationszonen geeinigt, in denen ebenfalls eine Feuerpause gelten soll. Ein weiteres Treffen dieser Staaten in Kasachstan, bei dem eine Waffenruhe endgültig beschlossen werden sollte, blieb allerdings diese Woche ohne Ergebnis. Die USA waren an dieser Initiative nicht beteiligt. Vor wenigen Tagen hatte das Assad-Lager eine Feuerpause für den Süden des Landes angekündigt.



Die Waffenruhe ab Sonntag ist unabhängig davon zu sehen. Sie werde auch von Jordanien und Israel mitgetragen, sagte ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AP. Konkrete Details darüber, wie sie umgesetzt werden soll, waren zunächst nicht bekannt.



Die USA und Russland hatten vor dem Treffen Verhandlungen über eine Waffenruhe in Syrien angekündigt. Im Gespräch war eine Flugverbotszone.

In Syrien unterstützen die USA Rebellen, die Machthaber Baschar al-Assad stürzen wollen – der wiederum eng mit Russland verbündet ist. Seit dem US-Angriff auf einen Militärflughafen, von dem aus Assads Truppen einen Giftgasangriff auf Zivilisten geflogen haben, sprechen sich die beiden Länder militärisch nicht mehr ab.



Der Bürgerkrieg in Syrien dauert mittlerweile sechs Jahre. Mehr als 400.000 Menschen wurden in dem Konflikt getötet, Millionen vertrieben.