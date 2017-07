EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat das Europaparlament beschimpft, weil die meisten Abgeordneten einer Debatte fernblieben. "Das Europaparlament ist lächerlich, sehr lächerlich", sagte der Luxemburger in Straßburg. Das Parlament debattierte die Ergebnisse der endenden EU-Präsidentschaft Maltas. Juncker sollte dazu eine Rede halten, doch im Saal waren nur etwa 30 der 751 Abgeordneten.



Wäre Bundeskanzlerin Angela Merkel anstelle des maltesischen Regierungschefs Joseph Muscat im Saal gewesen, "hätten wir ein volles Haus gehabt", sagte Juncker weiter. Er selbst werde "nie wieder an so einer Art von Sitzung teilnehmen". Das Parlament müsse auch die Präsidentschaft kleiner Länder respektieren, "was das Parlament nicht macht". Juncker setzte sich anschließend wieder und hielt seine angekündigte Rede nicht.



EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani erwiderte auf Junckers Vorwürfe. "Ich bitte Sie darum, eine andere Sprache zu verwenden. Wir sind nicht lächerlich." Im Übrigen sei es am Parlament, die Kommission zu kontrollieren, und nicht umgekehrt.

In einer Erklärung warf der Grünen-Abgeordnete Sven Giegold Juncker nach der Sitzung einen Parlamentsboykott vor. "Der Kommissionspräsident schadet der europäischen Demokratie, wenn er das EU-Parlament boykottiert", schrieb Giegold. Juncker habe als Kommissionspräsident die Pflicht, dem Parlament zu berichten. Seine Weigerung sei "selbstgerecht und arrogant".