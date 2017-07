EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn hat kurz vor Gesprächen mit Regierungsvertretern aus Ankara die Türkei aufgefordert, ihre Haltung zur Europäischen Union zu klären. "Es ist die Türkei, die eine Grundsatzentscheidung treffen muss", sagte Hahn der Passauer Neuen Presse. Das Land müsse klarmachen, ob es die Beziehungen zur EU vertiefen und verbessern will. Wenn es dies wolle, müsse es das mit Taten belegen. "Absichtserklärungen sind zu wenig", sagte er.

In Brüssel führen im Tagesverlauf der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und EU-Minister Ömer Çelik Gespräche mit Hahn und der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. "Wir werden über Möglichkeiten einer engeren Kooperation in Bereichen gemeinsamen Interesses reden", kündigte Hahn an. Die europäische Seite werde dabei aber auch klar machen, was sie von der Türkei erwarte. "Die Eskalation im Vorfeld – die Verhaftung von Menschenrechtlern sowie die anhaltende Verfolgung von Journalisten und verschiedensten Gesellschaftsgruppen ohne Einhaltung rechtsstaatlicher Standards – ist für die Produktivität derartiger hochrangiger Treffen leider nicht förderlich."

Trotz dieser Unstimmigkeiten sollte der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei fortgeführt werden. Er habe sich bewährt. Beide Seiten hätten ihre Verpflichtungen daraus erfüllt. Hahn machte aber auch klar: "Bevor wir über eine Fortsetzung der Migrationspartnerschaft mit der Türkei sprechen, müssen wir die geltende Vereinbarung voll ausschöpfen und evaluieren."

Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber will diesen Schritt nicht abwarten, sondern fordert bereits jetzt eine Unterbrechung der Gespräche mit der Türkei. Die Lage habe sich bei vielen Mindestkriterien verschlechtert – zum Beispiel bei der Rechtsstaatlichkeit und der Pressefreiheit, sagte er im Deutschlandfunk. "Auch deshalb müssen die EU-Mitgliedstaaten entscheiden, die Beitrittsverhandlungen auszusetzen." Ein Hebel, um das Land zum Einlenken zu bewegen, seien die Gespräche über die Zollunion – ein Punkt, den auch Erweiterungskommissar Hahn genannt habe, sagte Ferber.

Sein Unionskollege Jürgen Hardt hält das für sinnlos. "Es ist Erdoğan, der eine weitere Annäherung der Türkei an die EU fürchtet", sagte der Außenexperte der CSU der Rheinischen Post. "Wir sollten deshalb unsererseits die Tür zur Türkei nicht zuschlagen." Hardt und seine Kollegen in der Unionsfraktion plädierten deshalb dafür, die Beitrittsgespräche und Türkei-Hilfen auf Eis zu legen, sie aber nicht zu beenden.